Brno - Městský soud v Brně dnes poslal do vazby radního městské části Brno-střed Jiřího Švachulu (ANO), vedoucího investičního odboru Petra Liškutina a tři podnikatele. Jde o Petra Kaláška, Pavla Ovčarčina a Lubomíra Smolku. Novinářům to řekl po skončení neveřejných zasedání soudce Libor Hanuš.

Celkem policie obvinila devět lidí z účasti na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů. Vazbu žádali detektivové jen u pěti z nich. Další čtyři muži budou stíhaní na svobodě, dva z nich s kriminalisty spolupracují.

Policisté ve čtvrtek a v pátek zasahovali na různých místech v Česku. V noci na pátek policie obvinila devět lidí z účasti na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů. Návrh na vazbu se týká pěti z nich. Vazbu žalobci nepožadovali například u jednoho z mužů, který usiluje o status spolupracujícího obviněného.

Druhá větev případu podle dostupných informací souvisí s děním kolem mýtného tendru včetně schůzek mezi zástupci firmy Kapsch, místopředsedou ANO Jaroslavem Faltýnkem a předsedou antimonopolního úřadu Petrem Rafajem. Pojítkem obou větví by mohl být právě Švachula, který není jen řadovým komunálním politikem, ale také sponzorem ANO a členem dozorčí rady státního podniku ČD Cargo.

Faltýnek v pátek připustil, že jednal se zástupci společnosti Kapsch a scházel se i se zástupci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Uvedl, že jeho cílem bylo vypsání tendru, aby Česká republika nemusela řešit co dál s mýtem. Dnešní Právo uvedlo, že proti Faltýnkovi svědčí policejní odposlechy. Deník napsal, že policie má nahrávky z jeho schůzek s šéfem Kapsche Karlem Feixem i s Rafajem. "Faltýnek řekl předsedovi ÚOHS Rafajovi mj., že je potřeba udělat to, co chce společnost Kapsch," shrnují detektivové podle Práva obsah jejich rozhovoru.