Radní Brna navrhují, ať jde spolek pro MotoGP do insolvence

Brno - Spolek města a kraje pořádající motocyklovou Grand Prix České republiky v Brně by měl jít do insolvence. Radní Brna to navrhují schválit lednovému zastupitelstvu. ČTK a Českému rozhlasu to dnes řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS). Spolek má nevypořádané závazky směrem k promotérské společnosti Dorna, ale i k vlastníkovi okruhu Automotodromu nebo k držitelům nevyužitých lístků. Podle města má spolek peníze na úhradu Dorně, na vrácení peněz za vstupenky i na adekvátní dohodu s Automotodromem, kterou se ale nepodařilo vyjednat. Závody se letos neuskuteční.

"Pokud bude Automotodrom Brno trvat na svých sporných požadavcích, tedy na úhradě neobjednaných oprav a nájemného za závod, který se nepojede, nemůže spolek vypořádat všechny závazky. Čas na dohodu je do 18. ledna. Jestliže k ní nedojde, zastupitelstvo projedná doporučení rady o podání návrhu na insolvenční řízení," uvedlo město v prohlášení.

Podle něj Automotodrom požaduje 22 milionů za opravy okruhu z předešlých let a 27 milionů za využití okruhu v letošním roce, v součtu tedy 49 milionů korun bez DPH. Po jednáních podle města Automotodrom snížil požadavky na 25 milionů bez DPH a převod pětiprocentního podílu společnosti Automotodrom, které vlastní Brno. Odhadovaná hodnota je asi 12 milionů. Spolek jako vypořádání smlouvy nabízel 5,5 milionu, což podle města Automotodrom nepřijal.

Závody se letos nepojedou, přestože na jejich pořádání měl spolek smlouvu. Důvodem je oprava dráhy odhadem za 100 milionů korun, kterou požadovala Dorna. Město ani kraj na to ale nemají peníze s ohledem na ekonomické dopady pandemie koronaviru. Spolek není schopný dostát závazkům vůči všem věřitelům. V insolvenci by nejspíš platil jen část závazků.

Spolek vloni uspořádal závod mistrovství světa silničních motocyklů popáté. Smlouvu měl na pět ročníků, ale v srpnu se kvůli koronaviru jelo bez diváků, proto Dorna snížila poplatek z více než čtyř milionů eur (kolem 110 milionů korun) na jeden milion eur (asi 27 milionů korun) s tím, že se pojede i letos a s diváky za částku šest milionů eur (162 milionů korun). Po minulém ročníku ale také požadovala opravu dráhy, na niž si stěžovali jezdci. Rekonstrukce by odhadem stála 100 milionů korun.

Zástupcům města a kraje se také nelíbilo, že chce Dorna od příštích ročníků zvýšit zalistovací poplatek na zisk licence na dvojnásobek, tedy na devět milionů eur (243 milionů korun), což by podle nich nebylo v silách města ani kraje. Obě zastupitelstva proto schválila usnesení, že se letos v Brně závody neuskuteční.

Dorna mezitím pořadatelům oznámila, že nebude chtít poplatek za příští ročník. Spolku tak zbývá kromě Automotodromu vypořádat závazek za loňské závody směrem k Dorně ve výši jeden milion eur a řešit musí i prodané a nevyužité lístky asi za 30 milionů korun.