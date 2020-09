Radiožurnál: V Hongkongu zemřel Čech odsouzený za pašování drog

Praha/Hongkong - V hongkongském vězení zemřel osmašedesátiletý Čech, který byl odsouzen za pašování kokainu. Radiožurnálu to potvrdili jeho příbuzní i ministerstvo zahraničí. Na jeho vydání se úřady obou zemí domluvily už na začátku roku, kvůli epidemii koronaviru k tomu ale nedošlo.

"Můžeme potvrdit úmrtí. Je to velmi čerstvá zpráva, náš generální konzulát v Hongkongu je v kontaktu s rodinou a řeší další postup," řekla Radiožurnálu Mariana Wernerová z tiskového odboru ministerstva. Podle syna zemřelého trpěl muž rakovinou, uvedl Radiožurnál.

Českého penzistu zadržela policie před čtyřmi lety krátce po příletu z Jižní Ameriky s kufrem kokainu. Po roce vyšetřování ho soudce poslal na 27 let za mříže. Odsouzený okamžitě po rozsudku požádal o předání do Česka, kde by si odpykal zbytek trestu.

"Předání českého občana do Česka jsme vyjednali v únoru tohoto roku, kvůli epidemii nelétala letadla a ministryně spravedlnosti také zastavila eskorty vězňů," sdělil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

V hongkongském vězení sedí ještě jeden senior z Česka, je rovněž odsouzený na 27 let za pašování kokainu. Na jeho vydání se úřady zatím nedohodly. Podle Radiožurnálu mu mají nyní doručit rozsudek Krajského soudu v Plzni, který uznal trest v Česku. Vyřízení veškerých formálních úkonů bude trvat měsíce a kvůli epidemii se může předání vězně protáhnout na neurčito.