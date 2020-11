Radiožurnál: Poslanec Kalousek navštívil zavřenou restauraci

Praha - Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek strávil v úterý podle Českého rozhlasu-Radiožurnálu zhruba 40 minut v restauraci, ačkoliv ta měla být kvůli protiepidemickým opatřením pro veřejnost zavřená. Kalousek to vysvětluje tím, že si byl pouze vyzvednout jídlo a při tom vypil pivo. Později řekl, že nápoj nekonzumoval v restauraci, ale v kapitule a očekává za to Řád bílého lva. Narážel tak na případ ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO), kterého v říjnu přistihl deník Blesk při návštěvě zavřené restaurace na pražském Vyšehradě. Prymula se hájil mimo jiné tím, že restaurací procházel do soukromých prostor vyšehradské kapituly.

Podle Radiožurnálu Kalousek strávil v úterý odpoledne asi 40 minut za zavřenými dveřmi restaurace na pražských Vinohradech. V souladu s předpisy má mít podnik otevřené jen výdejní okénko.

Na dotaz, co v zavřené restauraci dělal, Kalousek uvedl, že si tam byl vyzvednout oběd a dal si pivo.

Konzumaci piva potvrdil i jednatel restaurace. "S panem Kalouskem se znám, nabídl jsem mu, že mu na mě naleju jedno pivko," potvrdil rozhlasu. Dodal, že to byla chyba, která by se neměla stávat.

Kalousek odmítá, že by jeho návštěva restaurace byla podobná případu ministra Prymuly, kterého silně kritizoval na sociálních sítích. "Já jsem kritizoval pana Prymulu za to, že v době, kdy byla uzavřená výdejní okénka, pařil v restauraci. Nic takového já jsem neudělal," vysvětlil předseda poslanců TOP 09.

Později Kalousek Radiožurnálu řekl, že pivo nepil v restauraci. "Já, pokud někde něco konzumuji, tak v kapitule a trpělivě čekám, že za to budu oceněn Řádem bílého lva," řekl.

Právě nejvyšším státním vyznamenáním byl letos 28. října oceněn Prymula. Kauza setkání s dalšími lidmi v zavřené vyšehradské restauraci ho stála post ministra. Ve funkci ho 29. října nahradil Jan Blatný.