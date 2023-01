Paříž/Praha - Ve věku 91 let zemřel sovětský disident Viktor Fajnberg - jeden z "osmi statečných", kteří v srpnu 1968 protestovali na moskevském Rudém náměstí proti invazi vojsk Varšavské smlouvy vedené SSSR do Československa. Na svém webu to dnes napsala stanice Rádio Svoboda, která se odvolává na jeho děti. České ministerstvo zahraničí v reakci na zprávu o Fajnbergově úmrtí vyjádřilo "hluboký zármutek". Jeho odkaz je i v dnešní pohnuté době stále aktuální, píše resort zahraničí na twitteru.

Rádio Svoboda konkrétní informace k Fajnbergově úmrtí neposkytlo, na svém webu nabízí odkaz na facebookový profil k dokumentárnímu filmu, který o někdejším sovětském disidentovi natočili Kirill a Ksenija Sacharnovovi. "První nenahraditelná ztráta tohoto roku. Druhého ledna ráno nás opustil Viktor Fajnberg," uvádí se v příspěvku páru, který cituje Fajnbergovu dceru. Pohřeb se podle nich bude konat ve čtvrtek v Izraeli.

Ukrajinský filolog a anglista Viktor Fajnberg se narodil 26. listopadu 1931 v Charkově. Do historie se zapsal jako jeden z "osmi statečných". Skupinu protestujících proti invazi do ČSSR kromě Fajnberga tvořili lingvista Konstantin Babickij, básník Vadim Delone, dělník Vladimir Dremljuga, fyzik Pavel Litvinov, básnířka a překladatelka Natalja Gorbaněvská, lingvistka Larisa Bogorazová a Taťjana Bajevová.

Na Rudém náměstí rozvinuli transparenty s hesly "Za vaši i naši svobodu!", "Ať žije svobodné Československo!", "Hanba okupantům", "Svobodu Dubčekovi!" nebo "Ruce pryč od Československa!". Několik minut trvající vystoupení z 25. srpna 1968 přineslo všem účastníkům pronásledování. Fajnberg byl odsouzen na pět let k nucené psychiatrické léčbě a po propuštění odešel do exilu. Od roku 1978 žil ve Francii.

