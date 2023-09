Radim Dragoun se dnes v Olomouci ujme funkce vrchního státního zástupce

Olomouc - Radim Dragoun se dnes ujme funkce vrchního státního zástupce v Olomouci, do které jej ve čtvrtek minulý týden jmenoval ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) na návrh nejvyššího státního zástupce Igora Stříže. Na Vrchním státním zastupitelství (VSZ) v Olomouci jej dnes do funkce přibližně kolem 10:00 uvede nejvyšší žalobce Stříž, řekl ČTK mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Na postu vrchního žalobce bývalý ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů Dragoun vystřídá Radima Daňhela, který rezignoval na vlastní žádost.

Dragouna vybral Stříž na základě doporučení výběrové komise, o post olomouckého vrchního žalobce měl zájem také zdejší náměstek Radek Bartoš a evropský pověřený žalobce Adam Bašný. Dragoun bodoval u komise především díky své koncepci rozvoje VSZ v Olomouci. Podle zápisů jednání komise nasbíral nejvíce bodů kromě koncepce i za předchozí využitelnou praxi.

Dragoun už jako státní zástupce působil, a to v letech 2007 až 2018, z toho deset let vedl Okresní státní zastupitelství v Lounech. Předtím byl policistou, mimo jiné v protikorupčním útvaru. GIBS šéfoval od roku 2018 do letošního srpna, kdy mu skončilo funkční období.