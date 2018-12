New York - Útočník Lukáš Radil rozhodl v sobotním utkání NHL premiérovou brankou v soutěži o triumfu hokejistů San Jose 5:3 v Arizoně a dočkal se ocenění pro největší hvězdu večera. Jeho spoluhráč Tomáš Hertl zaznamenal gól a asistenci.

Stejná bilance jako Hertlovi se povedla i útočníkovi Davidu Krejčímu, který pomohl Bostonu k vítězství 6:3 nad Torontem. Dvěma přihrávkami se na úspěchu Bruins podílel i nejproduktivnější Čech v soutěži David Pastrňák. Poprvé v sezoně, a to hned dvakrát, se mezi střelce zapsal útočník Ondřej Palát z Tampy Bay, která uštědřila Coloradu debakl 7:1. Frýdecko-místecký rodák byl zvolen druhou hvězdou zápasu.

Osmadvacetiletý Radil, který se v předchozích dvou duelech nevešel do sestavy, se prvního gólu v NHL dočkal v šestém utkání. San Jose vedlo na ledě Arizony už 3:0, ale domácím se podařilo srovnat. Klíčový moment nastal v 55. minutě. Radil u zadního hrazení převzal kotouč, otočil se kolem branky a bekhendem do horního růžku pokořil gólmana Adina Hilla.

První gól v NHL Lukáše Radila:

"Snil jsem o NHL a vyplnilo se to. Dal jsem branku a tým zvítězil, takže to nemohlo být lepší. Opravdu chci ocenit Sharks za to, že mi dali příležitost," rozplýval se Radil. Extraligový šampion s Pardubicemi z roku 2012 podepsal v dubnu se San Jose roční kontrakt po třech sezonách v KHL, které strávil ve Spartaku Moskva.

Pojišťovací trefu přidal do prázdné branky při power play Arizony Hertl, který asistoval u gólu Logana Couturea na 2:0, když mu poslal puk do samostatného úniku. Obránce Sharks Radim Šimek nebodoval.

Gól Tomáše Hertla do prázdné branky:

Střelecký účet mezi Bostonem a Torontem otevřel ve 12. minutě po Pastrňákově pasu útočník Jakob Forsbacka Karlsson. V prostřední dvacetiminutovce se Bruins prosadili dvakrát. U trefy zadáka Toreyho Kruga na 3:0 asistoval Krejčí, který se díky 591. bodu v barvách Bostonu odpoutal na desátém místě v historickém bodování klubu od Cama Neelyho.

Gólová akce Krejčího a Pastrňáka:

Gólová radost rodáka ze Šternberka, jehož trenér Bruce Cassidy přesunul do elitní formace po bok Brada Marchanda a Pastrňáka, přišla ve 45. minutě, kdy si v přečíslení tří na jednoho vyměnil puk s Pastrňákem a zvýšil na 5:1. Trefil se ve druhém utkání za sebou. Vedle dvou bodů si Krejčí s Pastrňákem vylepšili i statistiku plus/minus a to o tři kladné body. Boston zvítězil po třech porážkách.

Palát se dočkal gólu při 15. startu v sezoně. Čekání sedmadvacetiletého útočníka se protáhlo také kvůli zranění, které utrpěl 26. října na ledě Vegas, kde schytal ránu pukem do nohy. Pak vynechal 16 utkání.

Gól Ondřeje Paláta:

"Nezatěžoval jsem se tím, dřel jsem a pomáhal mužstvu," uvedl Palát, jenž se z první branky radoval v 28. minutě poté, co si sjel do pravého kruhu na krásný křížný pas od Stevena Stamkose a z bezprostřední blízkosti vyzrál na brankáře Semjona Varlamova. Druhou trefu přidal v poslední části v přesilovce, kdy ho ke skórování do odkryté branky vybídl Tyler Johnson.

Více než z gólů má český útočník radost z výkonů týmu. Lightning vévodí NHL s náskokem šesti bodů na druhé Toronto. "V minulosti jsme se taky drželi nahoře, ale pak jsme polevili. V tomto ročníku to vypadá, že děláme správné věci a že hrajeme celých šedesát minut," podotkl držitel Calder Cupu, trofeje udělované nejlepšímu celku farmářské AHL.

Palátův výkon ocenil kapitán Stamkos, jenž se blýskl čtyřmi body za dva góly a dvě nahrávky. "Není snadné se po takovém zranění vrátit. V průběhu let si podobnými peripetiemi párkrát prošel, ale podíváte-li se na jeho statistiky na konci roku, zjistíte, že dokáže najít cestu. Neuvěřitelně tvrdě pracuje. Snad ho ty dva góly nabudí a nezvolní. Dneska to s ním byla zábava," prohlásil dvojnásobný nejlepší střelec ligy.

Přitakal mu i Johnson. "Je velkou součástí našeho týmu. Je úžasný a hodně nám chyběl. Jsem rád, že to čekání na gól ze sebe setřásl, vašemu sebevědomí to výrazně pomůže. Všichni jsme si tím prošli, takže víme, jak se cítí. Nemůžu se dočkat, až se rozjede," přidal pochvalná slova.

První branku v ročníku a zároveň v dresu Washingtonu vstřelil útočník Dmitrij Jaškin při vítězství 4:0 na ledě Columbusu. Rodák z Omsku zvýšil na 2:0, poté co bruslí tečoval přihrávku Travise Boyda.

Gól Dmitrije Jaškina:

"Beru to všema deseti. Celý tým odehrál skvělý zápas. Všichni přiložili ruku k dílu. Výsledek hovoří sám za sebe," řekl pětadvacetiletý Jaškin. Za Capitals si připsali nahrávku bek Michal Kempný a útočník Jakub Vrána. Kapitán Washingtonu Alexandr Ovečkin se díky 22. gólu osamostatnil v čele tabulky střelců.

Asistovali také útočníci Jakub Voráček z Philadelphie, která zvítězila v Buffalu 6:2, a Tomáš Nosek z Vegas, jež podlehlo Los Angeles 1:5.

Calgary si poradilo s Nashvillem 5:2 i bez útočníka Michaela Frolíka, který kvůli zranění v dolní části těla vynechal už devět zápasů. V brance vítězných Flames dostal znovu na úkor Davida Ritticha přednost Mike Smith.

NHL:

Buffalo - Philadelphia 2:6 (2:1, 0:1, 0:4)

Branky: 5. a 13. Eichel - 13. J. van Riemsdyk, 31. Provorov, 43. Giroux, 49. Simmonds (Voráček), 50. Weise, 51. Konecny. Střely na branku: 30:41. Diváci: 18.283. Hvězdy zápasu: 1. Giroux, 2. Van Riemsdyk, 3. Simmonds (všichni Philadelphia).

Los Angeles - Vegas 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Branky: 9. Ščerbak, 33. Luff, 37. Carter, 43. Forbort, 59. N. Thompson - 5. O. Lindberg (Nosek). Střely na branku: 25:30. Diváci: 17.631. Hvězdy zápasu: 1. Doughty, 2. Quick, 3. Toffoli (všichni Los Angeles).

Boston - Toronto 6:3 (1:0, 2:0, 3:3)

Branky: 12. Forsbacka Karlsson (Pastrňák), 29. Backes, 38. Krug (Krejčí), 42. Heinen, 45. Krejčí (Pastrňák), 47. R. Donato - 45. Dermott, 50. Matthews, 53. Johnsson. Střely na branku: 32:32. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. Krug, 3. McAvoy (všichni Boston).

Ottawa - Pittsburgh 2:1 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 5. Chabot, 62. Dzingel - 24. Dea. Střely na branku: 29:36. Diváci: 15.795. Hvězdy zápasu: 1. Dzingel, 2. C. Anderson (oba Ottawa), 3. DeSmith (Pittsburgh).

Calgary - Nashville 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Branky: 2. Kylington, 37. Monahan ,47. Hathaway, 53. Quine, 58. E. Lindholm - 20. Colton Sissons, 41. C. Smith. Střely na branku: 25:27. Diváci: 17.717. Hvězdy zápasu: 1. Kylington, 2. Monahan, 3. Quine (všichni Calgary).

Tampa Bay - Colorado 7:1 (3:1, 3:0, 1:0)

Branky: 4. a 14. Stamkos, 28. a 44. Palát, 17. Tyler Johnson, 23. Killorn, 31. Cirelli - 15. MacKinnon. Střely na branku: 38:30. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos, 2. Palát, 3. Tyler Johnson (všichni Tampa Bay).

Florida - NY Rangers 4:5 po sam. nájezdech (0:2, 3:1, 1:1 - 0:0)

Branky: 21. Yandle, 25. Huberdeau, 39. Ekblad, 51. Barkov - 4. Zibanejad, 19. Naměstnikov, 27. Beleskey, 42. Claesson, rozhodující sam. nájezd Shattenkirk. Střely na branku: 29:31. Diváci: 15.295. Hvězdy zápasu: 1. Huberdeau (Florida), 2. Shattenkirk, 3. Claesson (oba NY Rangers).

Columbus - Washington 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

Branky: 2. Connolly (Vrána), 11. Jaškin, 20. Ovečkin (Kempný), 52. Boyd. Střely na branku: 28:28. Diváci: 18.501. Hvězdy zápasu: 1. Holtby, 2. Ovečkin, 3. Boyd (všichni Washington).

Arizona - San Jose 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)

Branky: 27. N. Schmaltz, 31. Richardson, 46. Pánik - 15. Pavelski, 16. Couture (Hertl), 26. E. Kane, 55. Radil, 60. Hertl. Střely na branku: 15:25. Diváci: 13.780. Hvězdy zápasu: 1. Radil (San Jose), 2. Richardson (Arizona), 3. E. Kane (San Jose).

Detroit - NY Islanders 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

Branky: 5. Abdelkader, 14. Kronwall - 25. Cizikas, 27. Pulock, 44. M. Martin. Střely na branku: 25:19. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Greiss (NY Islanders), 2. D. Larkin (Detroit), 3. M. Martin (NY Islanders).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 31 23 1 7 124:88 47 2. Toronto 30 20 1 9 109:84 41 3. Buffalo 30 17 4 9 91:88 38 4. Boston 29 15 4 10 79:75 34 5. Montreal 29 14 5 10 93:92 33 6. Detroit 30 13 4 13 88:100 30 7. Ottawa 30 13 3 14 104:120 29 8. Florida 28 11 6 11 93:101 28

Metropolitní divize:

1. Washington 29 17 3 9 106:90 37 2. Columbus 29 16 2 11 100:99 34 3. NY Islanders 28 14 3 11 82:83 31 4. NY Rangers 29 14 3 12 85:92 31 5. Pittsburgh 28 12 6 10 96:91 30 6. Carolina 28 13 4 11 71:77 30 7. Philadelphia 27 12 3 12 85:94 27 8. New Jersey 27 10 5 12 81:94 25

Západní konference:

Centrální divize:

1. Nashville 30 19 1 10 95:77 39 2. Colorado 30 17 5 8 108:88 39 3. Winnipeg 28 17 2 9 94:79 36 4. Dallas 29 16 3 10 81:74 35 5. Minnesota 29 15 2 12 88:87 32 6. St. Louis 27 10 4 13 77:88 24 7. Chicago 30 9 5 16 82:112 23

Pacifická divize:

1. Calgary 30 19 2 9 107:84 40 2. San Jose 31 15 5 11 97:96 35 3. Anaheim 31 15 5 11 75:89 35 4. Vegas 31 16 1 14 92:89 33 5. Edmonton 29 15 2 12 81:87 32 6. Arizona 28 13 2 13 73:76 28 7. Vancouver 31 12 3 16 89:108 27 8. Los Angeles 30 11 1 18 67:91 23