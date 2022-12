Radil: Jsem strašně zvědavý, jak moc jsem pro mezinárodní scénu zestárnul

Praha - Hokejový útočník Lukáš Radil se po rok a půl dlouhé odmlce vrátil do národního týmu. Díky pozvánce před Švýcarskými hrami tak bude moct poprvé zjistit, jakým způsobem vede mužstvo finský kouč Kari Jalonen. Vysloužil si ji výbornými výkony, které podává po návratu do extraligy v dresu Pardubic. Sám je zvědavý, jak se mu bude dařit na mezinárodní scéně.

"Těším se moc. Jsem strašně zvědavý, jak to všechno bude vypadat, včetně soupeřů, ale i toho, jak si povedu já. Protože hokej na mezinárodní úrovni je to nejrychlejší, co v sezoně může člověk potkat. Jsem zvědavý, jak moc jsem v tomto směru zestárnul. A nebo vyzrál," řekl s úsměvem Radil v rozhovoru s novináři.

Ve 32 letech bude jedním z nejstarších hráčů výběru."Já se cítím pořád stejně. A jestli mám být jedním z lídrů týmu? Myslím, že turnaj je tak strašně krátký, že na ledě se může stát lídrem úplně každý, komu se turnaj povede. Možná v kabině by ale mohly pomoct zkušenosti," přemítal Radil.

Že stojí na střídačce Jalonen, neřešil. "Bavili jsme se už kdysi s mým spoluhráčem z Rigy, který Kariho znal. Něco mi říkal, ale jinak myslím, že je zbytečné cokoliv si dopředu zjišťovat. Člověk to musí poznat sám. A hlavně poznáte až potom v zápase, jak trenér reaguje. Ale je tady pohodová atmosféra a neřve se tady, což je přesně to, co potřebujete. A trénink je super - krátký a intenzivní, tak to mám rád," pochvaloval si.

Radila potěšilo i to, že v kalendáři Euro Hockey Tour je nyní termín prosincového turnaje vyhrazen Švýcarsku namísto Ruska. "Hrál jsem tam takové ty klasické dvojzápasy před mistrovství světa, ale v tomhle termínu nikdy. Myslím, že to není špatná náhrada - jet se podívat v zimě do Švýcarska, to je namísto Moskvy docela hezké," pousmál se Radil.

V jedné útočné formaci se připravoval s Tomášem Zohornou a Matějem Stránským, přičemž se Zohornou nastupuje i v Dynamu, jen místo Stránského figuruje na druhém křídle Robert Kousal. "Věřím, že by to mohlo fungovat. S Tomášem se mi hraje dobře, 'Stráňa' je zase střelec, takže věřím, že by to mohlo fungovat," řekl Radil.

Cítí se dobře. Vedle dobrého postavení Dynama ho může těšit i soukromá sbírka 27 bodů z 27 zápasů sezony za 10 branek a 17 asistencí. Řadí se tak mezi nejproduktivnější hráče soutěže. "Ale strašně těžko říct, zda zažívám jednu z těch opravdu nejlepších sezon. Taky jsem nad tím přemýšlel, ale já bych tohle potřeboval zhodnotit až třeba po dvou sezonách v extralize, protože je asi nesmysl porovnávat ty soutěže mezi sebou - KHL a extraligu," prohlásil Radil.

"Celkově v lajně si to užíváme a hokej nás baví, přestože jsme teď jako tým měli slabší období. Výsledky šly teď trošku dolů, ale extraliga je vyrovnaná. V tak kvalitní soutěži je jasné, že to bude sinusoida a ne klasická přímka pouze nahoru. I když bychom si to asi všichni přáli, abychom jen vyhrávali. Teď jde o to vybrat oblouk co nejdříve zase zpátky nahoru," zdůraznil Radil s připomínkou jediné výhry z posledních čtyř duelů po skvělé sérii 13 vítězství.

"Za sebe ale mohu říct, že jsme na to až tolik nemysleli, že máme nějakou vítěznou sérii. Šli jsme zápas od zápasu a vše mohlo vypadat, že to jde tak trošku samo. Vše do sebe dobře zapadalo. Pravdou ale taky je, že jsme některá utkání zlomili i velkým dílem štěstí. Tohle všechno bychom pak potřebovali zase v play off. Asi to říká každý, ale já se snažím dívat dopředu. Až na konec sezony, který bude nejdůležitější. Podle toho se bude celý ročník hodnotit, ať už po stránce týmové nebo té osobní," připomněl.

I to, že alespoň malou krizí projde v sezoně každé mužstvo. "Tyhle momenty přijdou na každého. Ani v běžném životě to není pořád jen nahoru. V hokeji je to trochu zrychlené a zlomit to není jen tak. My jsme vyhráli nějaké zápasy, člověk si začíná víc a víc věřit, ale také si začíná myslet, že to půjde čím dál snadněji. Teď je potřeba se vrátit k jednoduchým věcem a vyhrát nějaké těžké zápasy, tím by se to mohlo otočit," poznamenal Radil.

Východočeši se budou muset navíc v nejbližší době obejít bez hlavního kouče Radima Rulíka. "Už jsme to vyzkoušeli v létě, kdy to trénovali Záďa (Marek Zadina) s Ríšou (Richardem Králem). Vůbec bych se toho nebál. Je to samozřejmě v něčem trošku jiné, ale myslím, že jsme natolik zkušený tým s několika staršími hráči, že to zvládneme. Určitě to nebude nikdo brát tak, že odjel hlavní kouč a budeme si jen protahovat puk mezi nohama a hrát do prázdné brány. To by se nám mohlo vymstít. I proto, že zápasů je přes Vánoce docela dost a bodů se dá docela dost získat," připomněl Radil.

Dynamo se přetahuje o vedení v tabulce s Vítkovicemi, ostatní týmy ztrácejí. "Myslím, že teď není tabulka až tak úplně důležitá. Přijde mi, že teď se to i postupem času hodně vyrovnává. Třinec hraje skvěle, Sparta udělala sérii, těch týmů je spousta. My se budeme snažit být každopádně co nejvýše. Chtěli bychom zabojovat určitě také o Prezidentský pohár, ale prioritou bude play off. Vyhrát Prezidentský pohár a pak vypadnout v prvním kole play off, to by nás lidé z vedení asi po ramenou zrovna neplácali," uzavřel Radil.

vov maz