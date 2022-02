Rádi bychom bojovali o prostřední skupinu, řekl trenér Bohemians 1905 Klusáček

Praha - Trenér fotbalistů Bohemians 1905 Luděk Klusáček věří, že díky příchodu několika nových hráčů v zimní pauze se mužstvo o něco posunulo. Těší ho, že "Klokani" posílili na potřebných postech. Pražané jsou po podzimní části první ligy dvanáctí a pouze dva body je dělí od první barážové příčky. Podle Klusáčka se v jarní části chtějí dostat do prostřední nadstavbové skupiny, na kterou ztrácí čtyři body.

Fotogalerie

"Už v létě před sezonou jsem říkal, že mužstvo je silnější, než bylo v minulém ročníku. Na podzim to tak nevypadalo, vstoupily do toho faktory jako covid, zranění atd. Vzhledem k množství a kvalitě hráčů, kteří přišli, věřím, že jsme se zase trošku posunuli a sedne si to. Doplnili jsme kádr na postech, které jsme potřebovali posílit," řekl Klusáček na tiskové konferenci.

"Rádi bychom bojovali o prostřední skupinu. Myslím si, že to byla otázka dvou tří zápasů, které nám utekly. Pak bychom byli jinde," prohlásil bývalý bek Slavie, Dukly či Bohemians 1905, jenž za týden oslaví 55. narozeniny.

Pražané se v úvodu jara utkají venku s Teplicemi a doma se Zlínem, poté je čekají Slavia s Ostravou. "Určitě je větší šance uspět v těch prvních dvou zápasech. Úvodní utkání vždycky naznačí, na jakou notu to mužstvo naskočí a jak si začne věřit. Z tohoto pohledu je úvodní zápas velmi důležitý," uvedl Klusáček k sobotnímu duelu na hřišti předposledních Teplic.

Vedení vršovického klubu reagovalo během zimní přestávky zejména na fakt, že Bohemians měli na podzim s 44 inkasovanými góly nejhorší obranu v lize. Na hostování přišli obránce Dominik Hašek a záložník Michal Beran, na přestup pak "Klokani" získali beky Antonína Křapku a Jevgenije Nazarova, defenzivního záložníka Ondřeje Petráka a záložníka Daniela Marečka.

"Pohyb v kádru byl hodně ovlivněný nepodařeným závěrem podzimu. Nedařilo se nám jak výkonnostně, tak bodově. Především jsme se zaměřili na posílení defenzivy. To byl hlavní důvod, proč přišlo pět hráčů se zaměřením na defenzivu. Výjimkou je Beran, který je ofenzivním hráčem. Chtěli jsme zvýšit konkurenci v zadních řadách," uvedl sportovní ředitel Miroslav Držmíšek.

Kádr naopak opustili brankář Patrik Le Giang a záložníci Vladislav Ljovin, Kamil Vacek a Jan Vodháněl. Odešel i asistent trenéra Erich Brabec, jehož nahradil Jaroslav Veselý.

Kromě začátku jarní části nejvyšší soutěže se Bohemians 15. února představí i ve čtvrtfinále domácího poháru s Hradcem Králové. Duel se nakonec uskuteční v Mladé Boleslavi, kde "Votroci" hrají domácí zápasy kvůli rekonstrukci svého domovského stadionu.

Částečné změny se dočkal i stadion Bohemians. V ledna proběhla v Ďolíčku demolice budovy bývalé zastavárny a kasina. Na jejím místě by mohla vyrůst dočasná montovaná tribuna až pro 1000 diváků. "Doufejme, že to je první vlaštovka k dlouho plánované velké rekonstrukci. Prostor je vyklizen. Doufám, že dalším děním bude montovaná tribuna. Zároveň probíhá na magistrátu jednání, kterých se účastní Družstvo fanoušků Bohemians. Všechno spěje k tomu, že v nejbližších týdnech se vyhlásí architektonická soutěž na celou lokalitu včetně rekonstrukce stadionu," řekl předseda klubu Dariusz Jakubowicz.