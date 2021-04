Radek Jakubský: Část firem chce urychleně očkovat

Podniky jsou připraveny investovat do procesu vakcinace vlastní finanční prostředky, personální kapacity a využít svá zdravotnická zařízení, říká viceprezident Hospodářské komory ČR Radek Jakubský.

Velkým tématem je v České republice očkování ve firmách, jaký je postoj Hospodářské komory k této záležitosti?

Většina podnikatelů věří, že masivní očkování některou ze schválených vakcín na covid-19 pomůže ochránit před nákazou ohroženější část populace, jako jsou zdravotníci, učitelé a senioři. Doufají rovněž, že umožní provozům, aby se vymanily z uzávěry. Řada z nich je navíc připravena propůjčit své jméno a tvář informační kampani, která má očkování představit veřejnosti. Nicméně zaměstnance do očkování nutit nechtějí.

Každý třetí podnik (35 procent) má za to, že by jako zaměstnavatel neměl své zaměstnance v rozhodování nijak ovlivňovat, mělo by jít o svobodné rozhodnutí zaměstnanců. Prezident Hospodářské komory (HK) Vladimír Dlouhý adresoval předsedovi vlády dopis, v němž vyslal oficiální signál vládě, že část firem je ochotna pustit se dokonce i do vakcinace svých lidí a zaplatit náklady ze svého.

Mezi pozitivními ohlasy od firem zaznamenáváme výrazný tlak na to, aby se co nejrychleji mohlo začít očkovat v samotných firmách. Jsou připraveny investovat do tohoto procesu vlastní finanční prostředky, personální kapacity a využít svá zdravotnická zařízení.

Firmám se podařilo podle HK odhalit nákazu u tisíců zaměstnanců, kteří o ní nevěděli. Záchyt nemoci se pohybuje od 0,5 až 1,5 procenta. Jde o údaj, která překonává, nebo zaostává za očekáváním?

Na to se musíte zeptat vlády. Ta měla stanovit indikátory, podle kterých by mohla testování ve firmách vyhodnotit. Jestliže existují, podnikům ani veřejnosti je nesdělila. My jsme si dali na misky vah totální lockdown, nebo provoz za cenu, že státu pomůžeme zachycovat lidi, kteří by šli do práce nemocní. Ačkoliv se můžou statistiky zdát mikroskopické, podnikům se podařilo zachytit tisíce zaměstnanců, kteří o nemoci nevěděli. To lze hodnotit jako úspěch.

Na druhou stranu stát nevytvořil vhodné podmínky pro testování. Při něm jsme narazili na řadu problémů – na nedostatečnou kapacitu pro PCR testy, takže zaměstnanci musí čekat na potvrzující test několik dní a jsou doma, i když třeba zdraví. Průměrná cena testu neklesla na 60 korun, jak slibovala vláda, firmy mají tedy s testováním velké náklady. Nejde jen o cenu testu, ale i personální a administrativní zabezpečení této akce.

Na webu komory jsou podnikatelům k dispozici informace o covidu-19, obsahující servis a řadu sekcí. Co tato služba primárně sleduje, jak ji zajišťujete a jakou máte na ni odezvu?

Po vyhlášení prvního nouzového stavu loni na jaře nám bylo jasné, že máme před sebou krizi, která dolehne hlavně na podnikatele. Stát neměl krátkodobý ani dlouhodobý krizový scénář, a proto začal až chaoticky přijímat plošné kroky, aniž by byly zohledněny reálné dopady do podnikání. Komunikace vázla. Informace v médiích se objevovaly různě, pro podnikatele jen okrajově. Podnikatelé ze všeho nejvíc jako první potřebovali a potřebují jeden zdroj, který bude jasný a důvěryhodný. Právě web Hospodářské komory se stal hlavním zdrojem těchto informací pro členy i nečleny komory. Potvrdilo se, že členství v Hospodářské komoře je obrovským benefitem, protože jsme kromě webu vytvořili toky těchto informací prostřednictvím e-mailů či poradny tak, aby informace byly srozumitelné a dostaly se k podnikatelům včas. Kdo členem nebyl, musel informace pracně vyhledávat v různých usneseních vlády a ministerstev.

Máte výhrady k podmínkám a účinnosti některých kompenzačních programů, kritizovali jste například aktuální návrh programu COVID – 2021 pro podniky, proč?

Programů jsou desítky, pro podnikatele jsou nepřehledné. Proto jsme usilovali o jeden spravedlivý program podle nákladů a ztrát.

Jak by měl vypadat?

Například jsme jako HK navrhovali kompenzace v určité procentuální výši univerzálních nákladů podnikatelů, tedy zejména odpisy, nájemné, leasing, energie a další vstupy. Stejně jako pojištění podnikání s výjimkou mzdových nákladů, které ošetřuje program Antivirus. Také jsme řešili, že je potřeba zohledňovat rozdílné náklady v různých odvětvích či různorodé modely podnikání.

Už od začátku měly být programy jasné, přehledné a srozumitelné, aby všichni včetně malých firem či drobných živnostníků byli schopni o podporu rychle požádat a věděli, jakým způsobem a co se po nich chce. Těch změn a administrativy byla opravdu spousta a málokdo se v tom vyznal.

Hospodářská komora byla vždy připravena diskutovat. Se zástupci státu diskutovala a připravovala návrhy, doporučení nebo alternativní programy, které vychází z reality podnikatelského prostředí a zohledňují situace v jednotlivých oblastech podnikání. Jak se k našim návrhům a doporučením přistoupilo a kdy, je věc druhá. Ministerstvo průmyslu a obchodu mělo a má snahu nám v některých řešeních naslouchat, ale do finálních řešení vždy vstupuje více resortů.

Komora loni vyvěsila billboardy, varující před uzavíráním firem, jak se vám povedlo tyto apely prosadit?

Nebyla to kampaň Hospodářské komory, ale podnikatelů z celé země. Přispěli na ni penězi na transparentní účet podnikatelé a podniky, jako třeba Radim Jančura z RegioJetu, Česká zbrojovka a další. Vláda zakázala podnikatelům podnikat, ale odmítala s podnikateli vést diskusi o alespoň nějakých kompenzacích. Tato kampaň nazvaná „Než bude pozdě” to změnila. Díky tomu mají podnikatelé z celé země nárok alespoň na nějakou náhradu.

Bylo by možné si říci, po roce života s pandemií, nějakou bilanci z pohledu HK? Co bylo špatně, co se naopak může projevit, třeba časem, jako dobře?

Byl to tvrdý rok pro většinu podnikatelů v naší zemi. Hlavně pro nejmenší podnikatele a pro živnostníky. Loni jich skoro 100 tisíc muselo přerušit živnost, a ani letošní rok bohužel nevypadá lépe. Od ledna pozastavilo živnost dalších více než 30 tisíc lidí. Vzhledem k celosvětové pandemii běží česká ekonomika při pandemii relativně dobře. Řada firem zásadní problémy nemá, ovšem stále platí, že přes sedm tisíc podnikatelů a přes 600 firem zbankrotovalo.

Podnikatelé už zkrátka nemají kde brát. Rezervy dávno vyčerpali, takže proklamace o tom, ať vydrží jednou měsíc, podruhé dva týdny, když stejně není jasné, jaká další opatření přijdou, a ještě se jim třeba budou muset přizpůsobovat ze dne na den, jsou pro ně to nejhorší. Potřebují jistotu. I s horším scénářem se dokážou lépe vyrovnat a rozhodovat se, než když nemají žádnou jistotu a nevědí, co přijde. To je úplně špatně.

Máte i další statistiky způsobených ztrát?

Někteří odborníci odhadují, že plošné restrikce podnikání připravily naši zemi o více než 300 tisíc pracovních míst v soukromém sektoru. Řada lidí práci našla, přesto meziročně přibylo 80 tisíc lidí na úřadech práce.

V polovině letošního února ohlásila pětina živnostníků a podniků z nejvíce dotčených sektorů, že už neudrží své podnikání déle než jeden měsíc. Ten okamžik právě nastal. Nejmenší podnikatelé, kluby, bary, hospody, vnitřní sportoviště, prádelny, čistírny a další malé obchody, ale také třeba malí výrobci oděvu či obuvi a další podnikatelé, navzdory tomu, že vydrželi rok uzávěr , se ocitli ve velkých potížích. Podmínky vládní pomoci se postupně zlepšují, jenže jsou nastavené tak, že řada živnostníků bude stejně muset s podnikáním skončit.

Většině podnikatelů, kteří měli nárok na nějakou pomoc, vládní programy pokrývaly méně než třetinu jejich mzdových a dalších nákladů. Málokdo se už ale zeptá, jak se podnikatelé vyrovnávají s dalšími náklady, neboť zbylých 70 % měsíčních nákladů se podnikatelé snaží většinou zaplatit půjčkami. Vlastní rezervy vyčerpali. Zadlužují se u bank, rodiny nebo přátel. Vím, že řada podnikatelů se zadlužuje u dodavatelů. A velmi dobře vím, že málokdo z nich dnes klidně spí, protože tlačí před sebou každý měsíc zvětšující se zátěž.

Co nějaký výhled do budoucna, máte nějaká doporučení? A chystáte něco jako HK?

Primární je očkování lidí, firmy jsou připravené se na tom podílet. Po krizi, jakkoliv hluboké, přichází vždy oživení, a to následné může být velmi silné. I když situace není pro řadu podnikatelů dobrá, zvažují, že podnikání hodí na hřebík, měli by – pokud to půjde – ještě chvíli vydržet. Pandemie skončí a přejme si, aby to bylo co nejdříve. Buďme na to připraveni, vždyť po otevření obchodů, služeb, po nastartování turistického ruchu můžeme očekávat nahromaděnou poptávku, která odrazí vyšší úspory lidí, kteří dnes nemohou utrácet.

Radek Jakubský Je členem představenstva HK ČR, od července 2020 zastává funkci viceprezidenta HK ČR. Dále je dlouholetým předsedou představenstva Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje. Stará se o zahraniční aktivity a podporu exportu, o průmysl a vnitrokomorové záležitosti. Realitu podnikání a průmyslu zná velmi dobře z praxe, je majitelem společnosti PROMA REHA, předního výrobce zdravotnických lůžek a dalšího vybavení.