Radegast v Nošovicích poprvé uvařil pivo z vody získané ze vzdušné vlhkosti

Nošovice (Frýdecko-Místecko) - Pivovar Radegast v Nošovicích na Frýdecko-Místecku poprvé uvařil pivo z vody získané ze vzdušné vlhkosti. Využil k tomu přístroj EWA vyvinutý pražským Českým vysokým učením technickým (ČVUT). Limitovanou várkou piva Radegast Futur chce pivovar upozornit na nedostatek vody v české krajině. ČTK to dnes řekl Ivan Tučník, manažer udržitelnosti skupiny Plzeňský Prazdroj, do které Radegast patří.

Zařízení na získávání vody ze vzduchu vyvinulo ČVUT ve spolupráci se společností Karbox. Člen výzkumného týmu Nicola Pokorný, který pracoval na jeho vývoji, řekl, že zařízení EWA využívá stejné technologie jako systém Solar Air Water Earth Resource (S.A.W.E.R.) vyvinutý ČVUT, který byl jádrem národní expozice na výstavě Expo ve Spojených arabských emirátech v roce 2021.

"Právě v Dubaji byla poptávka po tom, abychom vytvořili zařízení, které bude obdobné, ale vejde se na korbu auta. Takže jsme začali pracovat na zmenšování toho zařízení," řekl Pokorný. Zařízení se podle něj už připravuje pro vstup na trh.

"Zařízení EWA je určené do těch nejteplejších a nejsušších oblastí na světě, kde by mělo být schopno vyrobit přibližně 30 litrů pitné vody za den. Je to určené jako nouzový zdroj pitné vody během přírodních katastrof či ozbrojených konfliktů, kdy je voda k nezaplacení," řekl Pokorný.

Uvedl, že většina zařízení pro výrobu vody ze vzduchu na trhu jednoduše ochlazuje vzduch a na povrchu chladiče kondenzuje voda. To by však například uprostřed Sahary nefungovalo. "Proto my v našem zařízení využíváme speciální sorpční materiál. Je schopen do sebe naakumulovat vzdušnou vlhkost, kterou my pak ohřátím vypudíme a vlastně si vytvoříme velmi vlhký vzduch, z kterého už je jednoduché vykondenzovat vodu," popsal Pokorný.

Tučník řekl, že úsporným zacházením s vodou se slezský pivovar zabývá dlouhodobě. "Hledali jsme způsob, jak na to téma ještě trošku více upozornit, protože kromě toho, že se snažíme vodu šetřit, tak si zároveň uvědomujeme, že je potřeba ji zadržovat v krajině. Protože to není problém, který se týká jenom nás pivovarů, ale který je celospolečenským tématem," řekl manažer.

Radegast uvádí, že patří k pivovarům s nejnižší spotřebou vody na vyrobený hektolitr piva na světě. "Světový průměr je někde kolem 4,5 litru vody potřebné na výrobu jednoho litru piva. V Česku jsme někde na 3,5 litru u většiny pivovarů. V Radegastu jsme se dostali na 2,29 litru vody potřebné na výrobu jednoho litru piva," řekl Tučník.

Oproti roku 2010 snížil Radegast tuto hodnotu více než o desetinu. "Kdybychom teď vařili pivo se stejnou spotřebou, jako jsme měli v roce 2010, tak bychom potřebovali o 300 milionů litrů vody ročně více, než aktuálně potřebujeme," řekl Tučník.

Radegast Futur je ležák s velmi vysokou hořkostí. "Naše běžné pivo má kolem 30 - 36 jednotek hořkosti IBU, Rog IPA, který má největší hořkost, má 50. Tohle pivo má 60 jednotek IBU, 12,5 stupňovitosti a 5,3 procenta alkoholu," řekl obchodní sládek pivovaru Roman Šolc. Kromě toho, že se vařilo z jiné vody než obvykle, se podle něj Futur vyráběl stejně jako jiná piva. "Akorát jsme tam dali víc hořkého chmele, proto to má víc jednotek IBU," řekl Šolc.

Radegast vyrobil piva Futur 200 litrů, takže do maloobchodního prodeje nepůjde. Jeho výroba ve větším měřítku by byla příliš nákladná. Pivo vyrobené ze vzduchu budou moci lidé ochutnat čepované na sobotním festivalu Radegast den v pivovaru v Nošovicích, několik lahví bude možné vyhrát v soutěžích na sociálních sítích.