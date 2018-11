Karviná - Svým prvním gólem ve sparťanském dresu zahájil srbský stoper Uroš Radakovič vítězný obrat Pražanů na půdě Karviné. Radakovič smazal karvinský náskok, hosté pak přidali ještě další dvě branky a po třech venkovních prohrách 0:1 v řadě vybojovali ve Slezsku plný počet bodů.

Pro Radakoviče to byla první trefa v české lize. Po angažmá v Olomouci se prosadil až ve Spartě v 71. ligovém startu, když se po rohu Vatajelua trefil pohotově hlavou.

"Jenom doufám, že na další gól nebudu muset zase čekat dalších sedmdesát zápasů. Jsem rád, že jsem ho dal ve vítězném zápase. Klukům do kabiny určitě něco přinesu," řekl Radakovič.

Podle něj nepřišel gól ze standardní situace jen tak náhodou. Sparťané se jim po derby v týdnu pilně věnovali. "My jsme na tom fakt tvrdě pracovali. Asistent trenéra Kováč nám rozebral, co jsme proti Slavii u bránění dělali špatně a poctivě jsme na tom pracovali. Jsem rád, že se to vyplatilo," řekl rodák z Bělehradu.

Sparta zápas v Karviné otáčela pracně navzdory dlouhé přesilovce, kterou hrála od 43. minuty po vyloučení Budínského. "Bylo to hodně o trpělivosti. Trenér nám o přestávce opakoval, ať zůstaneme trpěliví a snažíme se co nejvíce držet míč, že jim budou docházet síly, protože je jich o jednoho méně. Ať jsme trpěliví, že šance přijde. To se taky stalo," řekl Radakovič a chválil spoluhráče Stanciua, autora vítězné trefy. "Niko ten druhý gól trefil krásně. Týmu moc pomůže, když máte takového hráče, který v takové chvíli dá gól z takové situace. Ani to nebyla nějaká velká šance," řekl Radakovič.

Sparta podle něj už potřebovala tři body z venku. "Bude to pro nás určitě pomoc a věřím, že to potvrdíme po reprezentační pauze proti Jablonci. Ukázali jsme dneska srdce a charakter a dokázali jsme to utkání otočit, i když to tady bylo hodně těžké. Ale jsem rád, že jsme ukázali takovou sílu, jakou jsme ukázali," řekl Radakovič, jehož tým teď na třetím místě tabulky ztrácí čtyři body na Plzeň a Slavii.