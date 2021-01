Řada výtržníků z Kapitolu tvrdí, že poslouchali Trumpovy příkazy

Washington - Řada podporovatelů amerického prezidenta Donalda Trumpa zatčených kvůli účasti na nedávného útoku na Kapitol tvrdí vyšetřovatelům, že je k pochodu na sídlo Kongresu motivoval projev, který Trump pronesl krátce před výtržnostmi. S odkazem na několik rozhovorů a soudních dokumentů to napsal list The New York Times (NYT). Odstupující prezident svou vinu na nepokojích, při nichž zemřelo pět lidí, veřejně neuznal.

Trumpovi spojenci v posledních týdnech v médiích svalovali vinu za podněcování nepokojů na různé skupiny lidí, například na krajní levici, aktivisty hlásící se k hnutí Black Lives Matter (na černošských životech záleží) či na neurčité spiklenecké teorie, jež se týkala údajně rozvratné role viceprezidenta Mikea Pence. Ministerstvo spravedlnosti však například uvedlo, že nejsou důkazy o tom, že by se útoku zúčastnili členové antifašistického hnutí Antifa.

Nejméně čtyři zatčení účastníci útoku na Kapitol přitom prohlásili, že se při svém jednání do značné míry řídili pokyny prezidenta. Například vysloužilý hasič, který čelí obvinění z napadení policistů, řekl podle dokumentů vyšetřovatelů svému příteli, že se do sídla Kongresu vydal "podle prezidentovy instrukce". Realitní makléř z Texasu pak svoje jednání obhajoval tím, že "vyslyšel volání svého prezidenta".

Trump nese zodpovědnost za nepokoje podle právníka jedné z nejproslulejších postav nepokojů, takzvaného QAnon šamana, který přišel na demonstraci ve vikingském převleku s kopím v ruce a pomalovaným obličejem. Jacob Chansely, jak se výtržník jmenuje vlastním jménem, proto hodlá požádat prezidenta o udělení milosti.

"Venku jsou nás miliony a posloucháme Trumpa," řekl podle nově zveřejněného videa natočeného reportérem magazínu The New Yorker Lukem Mogelsonem jeden z demonstrantů zasahujícím policistům, kteří byli ve značné početní nevýhodě a snažili se zabránit davu v postupu sídlem Kongresu.

Sněmovna reprezentantů podala na Trumpa minulý týden již druhou ústavní žalobu, v níž jej viní z podněcování ke vzpouře. Podle NYT je nepravděpodobné, že by Senát, který se žalobou bude zabývat, předvolal přímo některé z účastníků nepokojů. Mnoho zákonodárců však bude zřejmě citovat jejich vyjádření ve snaze dokázat prezidentovu vinu.

Řada osob zatčených za účast ne nepokojích se přitom podle listu zřejmě dostane do paradoxní pozice, kdy se ve snaze uniknout trestu bude snažit svést vinu na muže, jehož na demonstraci podporovali. Zákony totiž za určitých okolností umožňují obhájit zločin tím, že k němu došlo na příkaz veřejného činitele. Ačkoliv podle právních expertů oslovených NYT soudy tento argument v případě účastníků nepokojů v Kapitolu nemusí zcela uznat, právníci by s jeho pomocí mohli dosáhnout alespoň zmírnění trestu.

Trump opakovaně zval svoje příznivce na 6. ledna do Washingtonu, aby se zúčastnili demonstrace při příležitosti jednání Kongresu, při němž měli zákonodárci oficiálně stvrdit výhru demokrata Joea Bidena. V jednom ze svých příspěvků například napsal, že "to bude divoké". Před svými podporovateli pak znovu opakoval svoje nepodložená tvrzení o volebních podvodech. "Nikdy nezískáte zpět svou zemi tím, že budete slabí," řekl davu. "Musíte ukázat sílu a musíte být silní," pokračoval. "Po tomhle (projevu) tam (ke Kongresu) půjdeme a já tam budu s vámi," dodal.