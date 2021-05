Rada VŠ vyzvala vládu, aby usilovala o růst platů vysokoškolských učitelů

Praha - Odměňování pracovníků vysokých škol není dostatečné a ovlivňuje konkurenceschopnost vysokých škol při získávání mladých lidí na trhu práce, usnesl se dnes sněm Rady vysokých škol (RVŠ). ČTK o tom informovala Ludmila Míčková z Agentury RVŠ. Sněm ocenil snahu politiků o trvalý růst mezd v takzvaném regionálním školství, zároveň ale vyzval vládu, aby se o to samé snažila i v případě vysokých škol.

Průměrný hrubý plat učitelů v regionálním školství, tedy v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách, vzrostl loni podle ministerstva školství (MŠMT) na 44.202 korun. V meziročním srovnání se zvedl o 10,2 procenta. Průměrná mzda v Česku stoupla loni podle údajů Českého statistického úřadu meziročně o 4,4 procenta na 35.611 korun měsíčně. Proti roku 2017 pedagogům narostla hrubá výplata o 40,1 procenta. Vláda slíbila, že letos dosáhne 150 procent úrovně z roku 2017. Učitelé by tak měli pobírat v průměru kolem 47.000 korun. Podle legislativního návrhu Pirátů, který již schválila Sněmovna, by se jejich platy do roku 2023 měly zvýšit minimálně na 130 procent průměrné mzdy.

Zástupce vysokých škol ale znepokojuje nedobrá situace v odměňování zejména odborných asistentů a vědecko-výzkumných pracovníků a s tím související špatná konkurenceschopnost univerzit na trhu práce. "Sněm Rady VŠ vnímá pozitivně snahu legislativně zakotvit trvalý proces růstu mezd v regionálním školství, s obavami však v této souvislosti upozorňuje na stále klesající podíl rozpočtu VŠ na celkovém rozpočtu MŠMT a žádá vládu ČR o přijetí obdobných legislativních úprav dlouhodobě řešících danou situaci i pro oblast VŠ," usnesli se.

Podle portálu Platy.cz se platy vysokoškolských pedagogů pohybují mezi 24.062 a 56.171 Kč. Podle webu Skutečnost.cz jsou mezi 35.000 až 160.000 Kč. Na výši příjmu má vliv pozice, ale také univerzita či fakulta, na které pedagog učí. "Profesoři informatiky berou například na Masarykově univerzitě přes 100.000 Kč. Naopak nejnižší platy profesorů najdeme na fakultách pedagogických. Paradoxně učitelé budoucích učitelů berou mnohdy stejně, nebo dokonce méně než jejich absolventi po nástupu do škol," uvádí portál.

Rozpočet ministerstva školství činí letos zhruba 239,7 miliardy Kč. Na vzdělávání na vysokých školách jde 28,4 miliardy korun, což je o jednu miliardu víc než loni. Česká konference rektorů navrhovala pro letošek růst o tři miliardy, to by podle jejího předsedy Petra Skleničky zahrnovalo i ztráty škol v důsledku epidemie covidu-19. Růst o miliardu označil Sklenička za nedostatečný, reálně podle něj znamená pokles rozpočtu. Dodal, že financování vysokých škol v ČR je v přepočtu na procento HDP na 74 procentech průměru Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Začínající vysokoškolští pedagogové mají podle něj v současnosti nižší platy než středoškolští učitelé.