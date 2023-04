Rada VŠ: Vláda je připravená posílit rozpočet univerzit o 900 milionů korun

Praha - Vláda je podle Rady vysokých škol (RVŠ) připravená posílit rozpočet univerzit v tomto roce o zhruba 900 milionů korun. Předsednictvo rady to dnes sdělilo ČTK s odkazem na vyjádření ministerstva školství (MŠMT). Mluvčí úřadu Aneta Lednová ČTK řekla, že ministerstvo čeká na informace od univerzit, aby mělo k případné žádosti o více peněz pro vysoké školy argumenty. Premiér Petr Fiala (ODS) minulý týden řekl, že přidání univerzitám problémy nevyřeší. Kvůli nízkým odměnám v úterý protestovali učitelé zvláště z filozofických fakult. Představitelé Vysokoškolského odborového svazu (VOS) nyní nevylučují další protesty a stávky, řekl dnes ČTK jeho předseda Petr Baierl.

"Zástupci RVŠ byli ze strany MŠMT ujištěni, že připravenost vlády posílit rozpočet veřejných VŠ ještě v letošním roce o zhruba 900 milionů korun stále trvá. Vláda pouze odmítá toto navýšení realizovat formou nesystémového selektivního posílení mzdových složek na vybraných fakultách, ale podmiňuje ho systémovým opatřením, které dává záruku dlouhodobějšího trvání," uvedlo dnes ve svém stanovisku užší předsednictvo RVŠ.

Členové předsednictva RVŠ rovněž míní, že by vláda měla posílit rozpočty všech veřejných VŠ. Odmítli to, že by rozdělování peněz uvnitř univerzit bylo nespravedlivé. Možnou stávku či zastavení výuky na univerzitách označili ve svém stanovisku za "zcela krajní řešení v případě, že selžou všechny prostředky korektního vyjednávání a komunikace".

Lednová dnes v reakci na to řekla, že úřad čeká na informace od univerzit. Podle nedávného vyjádření ministra školství Vladimíra Balaše (STAN) by VŠ měly dodat informace o plánovaných změnách ve výuce a financování jednotlivých oborů. "Dle dohody by vysoké školy měly tuto informaci MŠMT poskytnout do 21. dubna. Další kroky budou navazovat," uvedla dnes mluvčí ministerstva.

S výdělky jsou nespokojení zejména vyučující humanitních a sociálně-vědních oborů. Mzdy na filozofických, humanitních a teologických fakultách patří v porovnání s ostatními fakultami k nejnižším. Průměr hrubé měsíční mzdy odborných asistentů, kteří mají zpravidla doktorský titul, na zmíněných pracovištích loni podle údajů RVŠ činil 44.500 korun. Asi o třetinu vyšší byla průměrná měsíční odměna odborných asistentů na fakultách informatiky. Průměrná mzda v Česku dosáhla loni podle Českého statistického úřadu 40.353 korun.

Nespokojení akademici žádají pro univerzity víc peněz ze státního rozpočtu a zrovnoprávnění mzdových tarifů mezi obory na VŠ. Výdělky na univerzitách se zabývala také pracovní skupina, kterou zřídil Balaš. Skupina navrhla, aby se rozpočet univerzit letos mimořádně navýšil o zhruba 901 milionů. O dalších 500 milionů byl rozpočet VŠ posílen už v roce 2022.

Odboráři z vysokých škol budou s Balašem jednat 12. dubna. "Na základě výsledků tohoto jednání se rozhodne o dalším postupu," řekl Baierl.

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a předseda Asociace děkanů filozofických fakult Jan Stejskal na konci března serveru Lidovky.cz řekl, že se zvažuje stávka na některých univerzitách na Moravě. Stávka by podle něj ovlivnila výuku v zimním semestru. Asociace dříve vypočítala, že podfinancované fakulty by ke stabilizaci situace měly letos dostat 1,4 miliardy korun.

Řešení finanční situace univerzit požaduje vedle VOS a RVŠ také Česká konference rektorů (ČKR). Ta chce, aby se peníze pro vysoké školy zvedly na úroveň průměru Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), tedy zhruba o deset miliard korun ročně více než nyní. RVŠ by chtěla, aby podíl rozpočtu univerzit na HDP tvořil alespoň 0,6 procenta.

Fiala minulý týden řekl, že problém je podle něj mimo jiné ve struktuře vysokých škol. Balaš označil za problém jejich podfinancování a to, jak rozdělují peníze svým pracovištím. Ministerstvo chce proto s Národním akreditačním úřadem iniciovat jednání o možné úpravě duplicitních a vícečetných oborů s podobnou náplní na jedné vysoké škole. Podle Balaše české univerzity aktuálně nabízejí 4500 studijních oborů.

Na vzdělávání na veřejných vysokých školách je letos podle ministerstva určeno 30,9 miliardy Kč, tedy o 2,3 miliardy víc než loni. Další peníze podle mluvčí ministerstva Anety Lednové plynou univerzitám z dotací na výzkum a vývoj.