Rada vlády se k debatě o intervalech očkování vrátí za týden

Praha - Rada vlády pro zdravotní rizika dnes nerozhodla o prodloužení intervalu mezi dávkami očkování proti covidu-19. K debatě se vrátí za týden. ČTK to sdělila mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. Prodloužit odstup mezi první a druhou dávkou navrhují odborníci, k vakcíně by se tak dostalo více lidí a snížila by se zátěž nemocnic. Podle odborníků i jedna dávka prokazatelně snižuje riziko závažného průběhu, hospitalizace a úmrtí.

Podle vakcinologické společnosti může být odstup u očkovacích látek od firem Pfizer/BioNTech a Moderna až šest týdnů. V současné době je u Pfizeru druhý termín přidělovaný zhruba po 21 dnech a u Moderny po 28 dnech. U AstraZeneky by měl zůstat interval 12 až 13 týdnů. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) se zatím k prodloužení intervalu stavěl rezervovaně. Minulý týden uvedl, že by se kvůli tomu muselo přeregistrovat 180.000 lidí a v dubnu by zdravotníci podávali v podstatě jen druhé dávky a neměli dost očkovacích látek pro nové zájemce.

Vedoucí odborné skupiny při ministerstvu zdravotnictví a hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal ale o víkendu řekl, že by se úprava mohla týkat jen těch zájemců, kteří se budou k očkování teprve hlásit.