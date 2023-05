Rada vlády pro lidská práva doporučuje posílení úřadů práce a revizi dávek

Praha - Ráda vlády pro lidská práva poukazuje na překračování zákonných lhůt pro vyřizování dávek. Doporučuje posílit úřady práce tak, aby stíhaly žádosti zpracovávat a příspěvky pravidelně vyplácet. Radí zlepšit ohodnocení úředníků. Podle rady je potřeba i revize dávkového systému, aby byl jednodušší a přehlednější. Rada se na tom shodla na svém posledním zasedání. Doporučení adresovala ministrovi práce Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL). Usnesení dnes ČTK získala. Podle Jurečky díky organizačním změnám v úřadech podíl žádostí po zákonné lhůtě klesá, pomoci má i digitalizace. Chystají se změny v odměňování i nábor.

Úřady práce sklízejí dlouhodobě kritiku za zpožďování dávek. Od loňska čelí náporu žadatelů, u poboček se tvořily fronty. Pracovníci i odbory si stěžují na zahlcení, fluktuaci, zastaralé vybavení i postup digitalizace. Na situaci se zaměřil výbor pro práva lidí ohrožených chudobou, který je součástí vládní rady pro lidská práva. Také jeho členky a členové zmínili "přehlcenost až paralýzu" poboček úřadů a nedodržování zákonných lhůt.

Výbor poukazuje na to, že příspěvek na bydlení se má vyřídit do 30 dnů, v některých velkých městech to ale trvá i tři měsíce. Příjemci tak včas nehradí nájem a náklady, hrozí jim ztráta bydlení. Dávka se pak doplácí za několik měsíců naráz. Po obdržení vyšší částky, která se započítává do příjmu, ale lidé v tísni pak přicházejí podle výboru o dávky v hmotné nouzi. Přepočítávání příjmů žadatelů kvůli zpožděným jednorázovým doplatkům zatěžuje i úředníky, uvádí výbor. Dodává, že osoby v nouzi často nemají přístup k digitálním technologiím, nebo je neovládají. On-line formuláře tak nevyužívají.

Jurečkovi rada doporučuje zajistit "dostatečnou kapacitu" poboček úřadu. Zmiňuje posílení počtu úředníků i jejich lepší odměňování. Podle rady je potřeba, aby ministerstvo provedlo také revizi dávek ke zjednodušení a zpřehlednění systému podpor i ke zvýšení dostupnosti pomoci. Podle výboru by měl ministr zřídit tým expertů a expertek na sociální zabezpečení, který by novou podobu dávkového systému navrhl.

Ministerstvo práce uvedlo, že podíl případů po termínu klesá. Tři čtvrtiny žádostí o příspěvek na bydlení úřady zpracovaly teď v zákonné lhůtě, před rokem to bylo 58 procent. U přídavku na děti stihly vyřídit před rokem 66 procent žádostí včas, teď 81 procent.

Ministr v dubnu poslancům sněmovního sociálního výboru řekl, že se od března mění organizace práce a přesouvá se agenda z přetížených do volných pracovišť. Přijímají se další síly. Doplácí se vyšší rizikové příplatky. Část úředníků se má převést v platové tabulce do vyšší třídy, zvedne se jim základ výdělku. Jurečka v polovině února odvolal generálního ředitele úřadu Viktora Najmona, řízením pověřil šéfa ministerské sekce informačních technologií Karla Trpkoše.

Rada na svém posledním zasedání doporučila také ratifikaci úmluvy proti domácímu násilí, úpravu postihování trestných činů z nenávisti či urychlení odškodňování za protiprávní sterilizace.