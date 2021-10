Rada věří, že jablonecká brankářská jednička Hanuš bude na Randers připravena

Jablonec nad Nisou - Trenér jabloneckých fotbalistů Petr Rada věří, že čtvrteční domácí utkání ve skupině Evropské konferenční ligy s dánským týmem Randers bude moci odchytat brankář Jan Hanuš. Pokud by jednička Severočechů měla s ramenem problémy i na předzápasovém tréninku, zastoupil by ho znovu mladík Tomáš Vajner, který si v sobotu odbyl prvoligový debut proti Českým Budějovicím (2:2).

"Není to tak, že bychom chtěli mlžit, ale musíme počkat na dnešní rozhodující trénink, jak na tom bude Hanuš. Vlasta Hrubý je mimo, takže Hanuš, Vajner. Pokud bude Hanuš zdravý a stoprocentní, tak logicky by měl chytat," řekl Rada na tiskové konferenci.

"Nějaký hematom tam u Hanuše je, ještě včera byl na vyšetření. Doktor řekl, že musí rozhodnout poslední trénink. Asi je důležitý míč. Uvidíme. Chci to zaklepat a věřím tomu, že to dopadne dobře," doplnil třiašedesátiletý kouč.

Jablonečtí na úvod skupiny D doma zvítězili 1:0 nad Kluží a poté prohráli 0:1 v Alkmaaru. Před třetím kolem Severočechům v tabulce patří druhé místo o bod za nizozemským favoritem. Třetí Randers v EKL remizoval na svém hřišti 2:2 s Alkmaarem a poté 1:1 v Kluži. "V prvním poločase byli Dánové jasně lepší. Vedli 1:0, kontrolovali celou dobu hru v prvním poločase. Kluž měla jednu šanci," konstatoval Rada.

Čtvrtečního protivníka, který je na čtvrtém místě dánské ligy, v žádném případě nepodceňuje. "Když jsem se díval na videa všech soupeřů, tak tenhle tým mi připadal takový nejsehranější, nejkompaktnější. Určitě nás nečeká nic lehkého. Jsou běhaví, dobří pohybově. Dá se říct, že v této skupině nikdo nevybočuje jiným stylem, všichni hrají prakticky stejně," uvedl Rada.

Upozornil na ofenzivní hráče Randers Tosina Kehindeho, Stephena Odeye nebo Alhajiho Kamaru. "Mají vepředu tři hráče tmavé pleti. Jsou živelní, nepříjemní a rychlostní, na to se musíme připravit. Randers jsou důrazní a do všeho chodí. Oba krajní hráče mají velice ofenzivní s dobrým centrem. Je to dobrý mančaft," dodal bývalý trenér české reprezentace, jehož svěřenci jsou v domácí soutěži až jedenáctí.