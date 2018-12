Praha - Rada Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) dnes projedná návrh na snížení počtu vytipovaných míst pro budoucí hlubinné úložiště radioaktivního odpadu z devíti na čtyři. Mluvčí úřadu Lucie Steinerová uvedla, že pokud bude materiál schválen, bude předán ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) jako pracovní podklad pro meziresortní připomínkové řízení. "Následující postup je plně v kompetenci MPO," dodala. Správa podle ní chce o výsledku jednání nejdříve informovat obce v dotčených lokalitách, teprve poté média.

Vláda v červenci schválila materiál, který počítá s tím, že MPO předloží návrh na snížení počtu vytipovaných míst pro úložiště z devíti na čtyři do konce ledna příštího roku. Do stejného termínu mají ministři obdržet informaci o dalším postupu prací k výběru dvou kandidátních lokalit v roce 2022. Postup státu při hledání úložiště dlouhodobě kritizují obce a spolky sdružené v Platformě proti hlubinnému úložišti, která sdružuje 31 obcí a měst a 14 spolků.

Mezi zvažované lokality pro stavbu úložiště patří Čertovka na pomezí Ústeckého a Plzeňského kraje, Březový potok poblíž Horažďovic v Plzeňském kraji, Magdaléna na Táborsku, Čihadlo na Jindřichohradecku, Hrádek na Jihlavsku, Horka na Třebíčsku a Kraví Hora na Žďársku. Geologický výzkum byl zahájen také v okolí obou tuzemských jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně. Finální lokalita pro úložiště má být vybrána v roce 2025.

Úložiště, v němž by měly být trvale v hloubce půl kilometru uloženy tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren, má v ČR vzniknout do roku 2065. Náklady na jeho stavbu a provoz mají podle dřívějších informací dosáhnout zhruba 111 miliard korun. Nyní se vyhořelé palivo z jaderných bloků ukládá do meziskladů přímo v areálech elektráren.