Řada soudních poplatků by mohla výrazně vzrůst, schválila vláda

Praha - Řada soudních poplatků by se mohla zvýšit na dvojnásobek. Novelu ministerstva spravedlnosti, která má podle resortu mimo jiné odradit od podávání žalob bez šance na úspěch, na dnešním zasedání schválila vláda. ČTK o tom informoval tiskový odbor kabinetu. Novela se týká vybraných poplatků, ministerstvo argumentuje tím, že poslední plošné zvýšení nastalo v roce 2011. Vyšší částky by měly podle resortu také lépe odrážet aktuální podmínky.

Ministerstvo v návrhu upozorňuje na to, že poplatky mají regulovat přístup k soudům. Neměly by na jednu stranu bránit v přístupu ke spravedlnosti, ale zároveň musí být vysoké tak, aby odradily od žalob, které mají malou či žádnou šanci na úspěch. Odrážet by měly také životní úroveň a motivovat k tomu, aby se strany pokoušely své rozpory řešit mimosoudně. Současně mají alespoň částečně pokrýt náklady státu za chod justice.

Na dvojnásobek ze současné tisícikoruny tak mají vzrůst poplatky za zahájení sporu, ve kterém jde o méně než 20.000 korun. U sporů s předmětem do 40 milionů korun se dosud platí pět procent ze sporné částky, nově by k tomu měly přibýt 2000 korun navíc. Na dvojnásobek, tedy na 4000 korun, se zvedá i poplatek za návrh na zahájení řízení o vypořádání společného jmění manželů. Poplatek u zjištění nebo popření rodičovství vzroste na 3000 korun.

Zdražit mají i návrhy uplatněné elektronickými platebními rozkazy. Pokud jde o méně než 20.000 korun, měl by návrh stát 1500 korun. Na dvojnásobek, tedy 4000 korun, mají zdražit i návrhy na zahájení sporu, ve kterých nejsou předmětem peníze. Stejně bude stát i návrh na náhradu nemajetkové újmy v penězích. Zdražují se i poplatky ve správním soudnictví, například podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu bude stát dvojnásobek, tedy 10.000 korun. Nově má být zpoplatněno zahájení řízení ohledně zápisu nebo změny svěřenských fondů.

Ačkoliv vůči novele zákona vznesla připomínky řada ministerstev i dalších subjektů, ministerstvo nakonec návrh předložilo vládě bez rozporů. Návrh nyní posoudí Poslanecká sněmovna.