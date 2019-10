Rada Prahy schválila vypovězení sesterské smlouvy s Pekingem

Praha - Rada hlavního města rozhodla vypovědět sesterskou smlouvu s Pekingem. Důvodem je neochota čínské strany jednat s pražským vedením o vyškrtnutí klauzule o uznání jedné Číny. Smlouvu s Pekingem schválila Praha pod vedením primátorky Adriany Krnáčové (ANO) v únoru 2016. Proti znění smlouvy byla tehdejší opozice. Vypovězení smlouvy musí ještě projednat zastupitelé. Čína postoj Prahy opakovaně diplomatickou cestou kritizovala.

Současné vedení Prahy vyzvalo Peking k jednání o vyškrtnutí zmíněné části letos v lednu. Vyjednávání se vedlo korespondenčně. Čínská strana na opakované návrhy o vyjmutí článku tři reagovala odmítavě, na poslední urgenci nereagovala, což vedlo vedení města k návrhu celou smlouvu vypovědět. Zástupci Číny několikrát uvedli, že postoj Prahy poškozuje česko-čínské vztahy.

Pražská radní Hana Kordová Marvanová (za STAN), která s návrhem na vypovězení přišla, ČTK v pátek sdělila, že schválení zmíněné části smlouvy bylo nestandardní. "Do smlouvy o spolupráci mezi hlavními městy politická deklarace nepatří. Nesouhlasím s tím, aby Praha takto dávala najevo podporu autoritářského režimu, který v Číně panuje," uvedla. Vypuštěním zmíněné části dá podle ní Praha najevo nesouhlas s tím, že jsou v Číně porušována lidská práva.

Radní dnes doplnila, že pokud zastupitelé příští týden výpověď smlouvy schválí, primátor ji hned poté odešle do Číny. "Tím bude celá záležitost v tomto roce ukončena," řekla. "Myslím si, že na říjnovém zastupitelstvu bude mít tento tisk podporu napříč celým politickým spektrem," dodala předsedkyně zastupitelského klubu Pirátů Michaela Krausová.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) dnes ČTK řekl, že rozhodnutí rady respektuje, jde o záležitost samosprávy. Za zahraniční politiku ale zodpovídá vláda a na její pozici se nic nemění. Praha by podle něj neměla mít ambice zasahovat do české zahraniční politiky. Prezident Miloš Zeman v neděli na Frekvenci 1 poznamenal, že Praha má víc než dost problémů, kterými by se měl primátor Zdeněk Hřib (Piráti) zabývat.

Na postup Prahy Čína zareagovala kromě veřejných deklarací i tím, že začala rušit domluvená vystoupení pražských souborů, například Pražské komorní filharmonie. Jednalo se však i o rušení vystoupení souborů, které Praha nezřizuje a její jméno mají pouze v názvu.

Spor o smlouvu mezi Pekingem a Prahou zasáhl vztahy s Čínou, které už předtím nebyly ideální. Před rokem do nich zasáhlo varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost před výrobky čínských firem Huawei a ZTE. Čína se proti tomu ohradila a čínský velvyslanec o věci jednal s Babišem, premiér následné výroky diplomata označil za lži.

Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR se dosud nepodařila naplnit očekávaní ohledně přislíbených investic Číny v Česku. Nedaří se podle něj ani odstraňovat bariéry pro vstup českých firem na čínský trh.

Smlouva s Čínou z roku 2016 zakotvuje kulturní a hospodářskou spolupráci mezi oběma městy. Právě kvůli třetímu článku smlouvy, hovořícímu o politice jednné Číny, smlouva sklidila vlnu kritiky. Tehdejší opozice z řad TOP 09 a ODS uváděla, že podobné klauzule do smluv mezi městy nepatří a nemá ji tam kromě Prahy žádné z evropských měst.

Petříček rozhodnutí rady Prahy respektuje, vláda má jinou pozici

Dnešní rozhodnutí rady hlavního města vypovědět sesterskou smlouvu s Pekingem ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) respektuje, jde o záležitost samosprávy. Za zahraniční politiku ale zodpovídá vláda a na její pozici se nic nemění, řekl na dotaz ČTK. Prezident Miloš Zeman v neděli na Frekvenci 1 uvedl, že pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) by se měl starat o problémy hlavního města.

"O víkendu jsem hovořil s panem primátorem Hřibem o tom, že budou dnes o této záležitosti jednat. Hovořili jsme o nějakých možnostech," uvedl Petříček. "Já musím respektovat, že to je záležitost samosprávy, která smlouvu uzavřela. Zároveň ale za zahraniční politiku odpovídá vláda a na vládní pozici se nic nemění. Myslím, že ani Praha by neměla mít ambice zasahovat do české zahraniční politiky," poznamenal.

Zeman v neděli uvedl, že Praha má víc než dost problémů, o které by se měl Hřib starat. "Pokud má dojem, že si udělá lacinou popularitu, a to pouze u některých skupin populace, tím, že si bude hrát na nezávislou zahraniční politiku města Prahy, tak si myslím, že dělá chybu a narušuje česko-čínské vztahy," konstatoval prezident.

První místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová na twitteru uvedla, že pokud nemá Peking zájem o partnerskou smlouvu bez politické angažovanosti, je její vypovězení logickým krokem. "Smlouva navíc nebyla nijak prospěšná pro Prahu. Vazalství prezidenta a jeho okolí ve vztahu k Číně, není a nesmí být vazalstvím všech," poznamenala.