Praha - Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP) vyzvala poslance, aby hlasovali pro senátní verzi důchodové novely, která zvyšuje penzi o tisíc korun po 25 letech v důchodu. Podle rady by tato úprava zlepšila situaci lidí, kteří jsou dlouho v invalidním důchodu, nemohli kvůli tomu vydělávat a spořit si a mají nízké penze. Týkat by se to mohlo asi 50.000 osob. Novinářům to řekl předseda NRZP Václav Krása. Vládní návrh počítá s tisícikorunou navíc pro lidi nad 85 let. Podporují ho koaliční ANO a ČSSD, komunisté a také Piráti.

"Jsme přesvědčeni o tom, že senátní verze zákona je podstatně spravedlivější. Zohledňuje situaci lidí, kteří jsou na tom ekonomicky nejhůře. Ti, co jsou dlouhodobě v invalidním důchodu, neměli možnosti si vytvořit úspory. Prakticky celý život žijí na hranici bídy," řekl Krása. Podle údajů České správy sociálního zabezpečení je průměrná invalidní penze o víc než 1300 korun nižší než průměrný starobní důchod.

Na konci loňska pobíralo invalidní důchod 424.242 lidí. V Česku se vyplácejí tři druhy invalidních důchodů. Invaliditu prvního stupně má člověk, jehož pracovní schopnosti klesly o 35 až 49 procent. Druhý stupeň odpovídá poklesu schopností o polovinu až 69 procent, třetí pak více než 70 procentům. Invalidní důchod prvního stupně na konci loňska mělo 166.077 osob, v průměru pobírali 5998 korun měsíčně. Celkem 72.708 lidí mělo penzi druhého stupně, a to průměrně 6922 korun. Invalidních důchodců třetího stupně bylo 185.457, v průměru dostávali 10.655 korun.

Podle Krásy by podle senátní verze mohlo tisícikorunu navíc dostat asi 50.000 lidí. Výdaje by se tak zvedly asi o 600 milionů.

Podle šéfa legislativy NRZP Jana Hutaře se od roku 1996 podmínky pro přiznávání a výpočet invalidních důchodů mění k horšímu. Omezil se výdělek, který lidé k penzi mohli mít, i započítání jeho části do nároku na starobní důchod. V posledních deseti letech se invalidní důchod nezahrnuje do doby nároku na starobní penzi, počítá se jen podíl odpracovaných let, dodal Hutař. "Senátní návrh by mohl tuto situaci částečně kompenzovat," dodal právník.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) řekla, že podporuje vládní verzi zákona s tisícikorunou pro lidi nad 85 let. Senátní návrh podle ní znevýhodňuje ty, kteří šli do důchodu později a pracovali déle.

Novela mění také složení důchodu, který se skládá z pevné a procentní části. Posiluje poměr pevného dílu, který je stejný pro všechny, a omezuje zásluhovou procentní výměru podle odpracovaných let a výše odvodů. Přilepšit by si tak měli lidé s nižší penzí. Rada tuto změnu vítá.