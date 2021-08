Rada: Poslední tři dny jsem toho moc nenaspal, z odvety jsem měl velké obavy

Žilina - Přestože fotbalisté Jablonce vstupovali do odvety 4. předkola Evropské konferenční ligy v Žilině s náskokem 5:1 z úvodního duelu, trenér Petr Rada měl z utkání velké obavy. Přiznal, že kvůli tomu v posledních třech dnech moc nespal. Severočeši na hřišti slovenského celku vedli od 30. minuty, z Rady ale spadla tíha až v samotném závěru, v němž jeho tým přidal další dvě branky na konečných 3:0.

"Samozřejmě teď je úleva, ale musím říct, že poslední tři dny jsem toho nenaspal moc, protože ze zápasu jsem měl velké obavy, i když každý po výsledku 5:1 doma řekne, že je to formalita. Novináři to tak u nás říkali. Před týdnem nás někteří prakticky odepsali, že už nemáme šance, že jsme ostudy a najednou se to takhle otočí. Ve fotbale to takhle je," řekl Rada na tiskové konferenci.

"Viděl jsem Žilinu ve spoustě zápasů. Žilina je v Evropě až unikát s takhle mladými hráči. Porazili Tobol 5:0 a Kypřany (Apollon Limassol), to je samo o sobě velký úspěch. Navíc v lize dominují, naposledy porazili Senici 3:0, i když poločas byl 0:0. Měl jsem z toho obavy," uvedl třiašedesátiletý rodák z Prahy.

Strach měl i kvůli tomu, že Žilina hraje na umělé trávě. "Nejsme na ni zvyklí, i když u nás na ní trénujeme, ale v zimě. Na mokré trávě je to ještě rychlejší. Žilina má rychlostní typy. Byl jsem dost ostražitý. V Německu jsem vedl zápas o poločase 3:0, ale prohráli jsme 3:4 a šli jsme s pláčem. Jsem v tomhle opatrnější a čím jsem starší, tím jsem nervóznější. Ještě za stavu 1:0 to ze mě nespadlo, až když to bylo 3:0. Dost jsem to dneska prožíval," konstatoval bývalý obránce pražské Dukly, Düsseldorfu, Essenu, Toronta nebo Bohemians 1905.

Jeho svěřenci si podruhé v historii a poprvé po třech letech zahrají hlavní fázi evropských pohárů. Do pohárové skupiny se premiérově probojovali z kvalifikace, do Evropské ligy v roce 2018 prošli přímo bez nutnosti hrát předkola. Do závěrečného play off Evropské konferenční ligy přešli po vyřazení z 3. předkola Evropské ligy se Celticem Glasgow.

"Cením si toho, že jsme se tam dostali. Málokdo nám věřil. I když jsme v dvojzápase se Celticem dostali sedm gólů, myslím si, že jsme hráli důstojně. I na Celticu jsme mohli vstřelit dvě branky. Hráči si to vybojovali. Teď je to na nich, jak se to vylosuje a jak to dopadne," prohlásil Rada.

"Samozřejmě, že bychom chtěli atraktivního soupeře. Dneska můžu říct, že jsem zklamaný. Hrajeme se Celticem, jedním z nejpopulárnějších klubů v Evropě. Mají 51 titulů a my nevyprodáme stadion pro více než 6000 diváků. Přijedeme na Celtic a tam je narváno, 60.000 lidí. Za tři dny hrajou ligový pohár a mají tam zase tolik diváků. Ti staří lidé, kteří na fotbal chodili, jsou už mrtví. Mladé to moc nezajímá. Proto jde návštěvnost dolů," podotkl někdejší kouč Plzně, Slavie, Sparty nebo české reprezentace.

Severočeši inkasují za postup 2,94 milionu eur (75 milionů korun). "Musíte se zeptat předsedy (Miroslava Pelty), jak je to příjemné, ne mě. Určitě ale budu bojovat za hráče, aby dostali odměnu, protože si ji zaslouží. V kádru osmnáct devatenáct lidí. Slavia a Sparta jich mají třicet. Každý by chtěl posílit. Abychom ale prémie zase nevyndali. Nějak doplnit bychom mohli. Musí to být ale přínos, nesmí to být jen kus. Musíme hledat, aby to pro nás mělo efekt," řekl Rada.