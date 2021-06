Řada pojišťoven pojistí Čechům riziko covid-19 v celé Evropě

Praha - Řada pojišťoven v letní sezoně pojistí Čechům léčebné výlohy v souvislosti s nemocí covid-19 i v zemích, které ministerstvo zahraničí označuje jako rizikové nebo vysoce rizikové, tedy v celé Evropě. Některé tyto pojistky zlevňují. Pojišťovny pouze nekryjí riziko koronaviru v zemích, kam ministerstvo zahraničí přímo zakáže cestovat. Vyplývá to z ankety ČTK mezi největšími pojišťovnami.

ERV Evropská pojišťovna nově zahrnula léčebné výlohy spojené s nemocí covid-19 na cesty do oranžově, červeně a tmavě červeně označených zemí v rámci Evropy i do levnějších variant produktů. Zatímco doposud cena pojištění vycházela přibližně na 110 korun na den, nyní lze rizika spojená s covid-19 pojistit za zhruba 40 korun na den, řekl ČTK šéf komunikace pojišťovny Vlastimil Divoký. ERV tak má podle něj v rámci Evropy zahrnuty léčebné výlohy bez ohledu na semafor již v základním pojištění. ERV do územní platnosti Evropa počítá i všechny země kolem středozemního moře, tedy i Egypt či Tunisko.

UNIQA kryje riziko onemocnění covidem-19 v základním cestovním pojištění, a to ve všech destinacích, tedy i tmavě červených podle vládního semaforu. Zákazník nemusí sjednávat další připojištění ani připlácet. V rámci léčebných výloh hradí UNIQA v případě této diagnózy vyšetření i medikaci, případný převoz a hospitalizaci, testy nemocné osoby a také repatriaci domů. Dva dospělí až se čtyřmi dětmi zaplatí například za 14denní pobyt v Chorvatsku celkem 970 korun.

Allianz od konce června pokryje klientům s cestovním pojištění léčebné výlohy v souvislosti s onemocněním covid -19 také v zemích, které jsou označeny jako země s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy (červené a tmavě červené). Toto pojistné se nevztahuje na země s extrémním rizikem nákazy (černé země), do kterých jsou ministerstvem zdravotnictví turistické cesty zakázány, upozornila mluvčí pojišťovny Marie Petrovová. V pojištění léčebných výloh bude hradit i náklady vzniklé v souvislosti s karanténou.

"Přidají se i ostatní pojišťovny, bez tohoto připojištění nebudou chtít lidé pojištění uzavírat, stále je to riziko, kterého se většina lidí obává. Do budoucna bude pojištění těchto rizik standardem," míní analytik společnosti Patron Daniel Horňák.

Kooperativa od konce dubna hradí léčebné výlohy v souvislosti s onemocněním covid-19 v zeleně a oranžově označených zemích ze základního pojištění léčebných výloh, které si klienti mohou sjednat za 20 Kč na den. Pro červeně a tmavě červeně označené země nabízí připojištění covid, které stojí 300 Kč na osobu a celý pobyt v Evropě, a to maximálně na 30 dní, nebo 400 Kč na osobu a celý pobyt na území celého světa, opět na maximálně 30 dní.

Česká podnikatelská pojišťovna hradí léčebné výlohy v souvislosti s covid-19 v zeleně a oranžově označených zemích ze základního pojištění léčebných výloh, které si klienti mohou sjednat od 15 Kč na osobu a den. Pro červeně a tmavě červeně označené země nabízí od června připojištění, které kryje náklady z pojištění léčebných výloh a také náklady vzniklé v důsledku nařízené preventivní karantény, kvůli níž by klienti museli zůstat neplánovaně v zahraničí. ČPP uhradí v takovém případě náklady na ubytování, stravu a také náhradní dopravu zpět do ČR. Toto připojištění stojí od 290 Kč na osobu a pobyt.

Stále také platí zákaz cestovat do zemí, kde je extrémní riziko šíření nových mutací koronaviru. Týká se to Peru, Kolumbie, Botswany, Brazílie, Svazijska, Jihoafrické republiky, Lesotha, Malawi, Mosambiku, Nepálu, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe a Indie. Opatření ministerstva zdravotnictví aktuálně platí do konce června.