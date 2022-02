Rada OSN pro lidská práva bude mimořádně jednat o Ukrajině

Ženeva - Rada OSN pro lidská práva bude v týdnu v Ženevě na žádost Kyjeva mimořádně jednat o situaci na Ukrajině. Civilních obětí si podle OSN válka, kterou začalo Rusko, vyžádala nejméně 102, ukrajinské ministerstvo vnitra v neděli informovalo o minimálně 352 civilních obětech. Ukrajinu podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) opustilo už přes 500.000 lidí.

Nejvíce běženců zamířilo do Polska (281.000) a Maďarska (přes 84.500). Další směřují do Moldavska (36.400), Rumunska (32.500) a na Slovensko (30.000). Ve kterých zemích se nacházejí ostatní uprchlíci, UNHCR podle agentury AP neupřesnil. Například mluvčí německého ministerstva vnitra dnes ale uvedl, že do jeho země přišlo 1800 ukrajinských běženců.

Zástupkyně Ukrajiny u Rady OSN pro lidská práva dnes Moskvu obvinila z vojenských akcí, které se mohou rovnat válečným zločinům. Útok podle ní byl zcela nevyprovokovaný a je útokem nejen na Ukrajinu, ale každou ze členských zemí OSN a principy této organizace. Krátce poté se 29 členů Rady vyslovilo pro mimořádné zasedání. Pět, včetně Ruska a Číny, jich bylo proti a 13 se zdrželo, napsala agentura Reuters.

OSN dnes také uvedla, že válka způsobila vážné humanitární následky a vyžádala si nejméně 102 obětí mezi civilisty. Jejich skutečný počet ale může být ještě výrazně vyšší.

Rusko si už v neděli postěžovalo, že se na zasedání Rady OSN pro lidská práva nemá jak dostat jeho ministr zahraničí Sergej Lavrov, protože evropské země uzavřely vzdušný prostor pro ruská letadla.