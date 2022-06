Rada: I přes současný vývoj nelze rezignovat na konsolidaci veřejných financí

Praha - Národní rozpočtová rada se domnívá, že i přes současnou situaci způsobenou válkou na Ukrajině, není možné rezignovat na konsolidaci veřejných financí. Ta přitom nebude možná bez posílení příjmů veřejných financí, tedy zvýšení daní, pokud vláda nechce omezovat výdaje na důchody, zdravotnictví nebo vzdělání. Z dosavadního vývoje státního rozpočtu navíc není zatím patrné, že by vyšší inflace přinášela významnější dodatečné příjmy ve srovnání se schváleným rozpočtem. Rada to dnes uvedla ve svém pravidelném čtvrtletním stanovisku ke stavu veřejných financí.

"Je zřejmé, že pokud vláda nechce omezovat výdaje na důchody, zdravotnictví a vzdělávání (které představují hlavní výdajové bloky veřejných rozpočtů) a navíc hodlá ještě zvyšovat výdaje na obranu, bez posílení příjmů veřejných rozpočtů to nebude možné," uvedla rada. Podle ní se ukazuje, že "příjmová strana veřejných rozpočtů není dostatečná pro pokrytí veřejných výdajů". Podle rady je nastavení veřejných financí na udržitelné úrovni nutné také proto, aby vláda vytvořila prostor pro případnou reakci na další krizi v budoucnu.

Nízká nezaměstnanost přitom podle rady umožňuje snižování počtu státních zaměstnanců bez zásadnějšího zhoršení situace na trhu, úspory z takového kroku by byly v jednotkách miliard korun. "Vzhledem k situaci na domácím trhu práce a nadále klesající míře nezaměstnanosti (dlouhodobě nejnižší v EU) zřejmě neexistuje jiná evropská země, která by měla tolik prostoru pro zeštíhlování veřejného sektoru bez negativních dopadů na míru nezaměstnanosti," upozornila rada.

Spolu s tím, že inflace dosud nevytvořila v případě veřejných financí výrazné dodatečné příjmy, lze podle rady očekávat dodatečné výdaje související s řešením uprchlické a energetické krize. To přitom bude vést k zvyšování schodku státního rozpočtu. "Je tedy zřejmé, že je nutné provést novelizaci zákona o státním rozpočtu, aby tak byla zajištěna jeho reálnost," uvedla rada. Pro letošní rok je prozatím schválen rozpočet se schodkem 280 miliard korun. Ministerstvo financí již dříve informovalo, že plánuje v červenci vládě předložit novelu rozpočtu na letošní rok.

Zásahy vlády na podporu nízkopříjmových skupin by měly být podle rady relativně úsporné, aby nevedly k trvale vyšší inflaci. Vláda by tak měla podle rady využít především současný systém sociálních dávek, který je možné parametricky upravovat. Podmínkou je ale jeho administrativní zjednodušení.

"Pokud budou přijímána další opatření, jako například navrhovaný příspěvek na dítě ve výši 5000 Kč, či snižování některých daní (silniční daň, daň z minerálních paliv), měly by mít jednorázový a časově omezený rozsah. Je nutné se co nejvíce vyvarovat toho, aby se tato opatření stala permanentními, neboť to by dále prohlubovalo výše uvedenou strukturální nerovnováhu a oddalovalo tak návrat veřejných financí na udržitelnou úroveň," dodala rada.