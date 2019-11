Rada ERÚ vyzvala Havlíčka, aby v zákoně ukotvil akumulaci energie

Praha - Rada Energetického regulačního úřadu (ERÚ) vyzvala dopisem ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO), aby resort otevřel český energetický trh novým trendům a legislativně ukotvil například akumulaci energie. V rozhovoru s ČTK to řekl předseda rady ERÚ Stanislav Trávníček. Úřad podle něj kvůli chybějící legislativě nemůže vydávat pro akumulace licence, tedy povolení k podnikání, aby tyto zdroje mohly vykonávat svou činnost.

"Rádi bychom, aby byly jasně definovány mantinely a pravidla právě pro nové technologie. Jednou z nich je akumulace. Podle mého názoru je to nový prvek v rámci energetické soustavy. Čili podobně, jako je například v zákoně definováno, jaká práva a povinnosti má distributor, výrobce, obchodník, zákazník, tak by tam mělo být definováno, jakou úlohu hraje akumulace," uvedl Trávníček.

Havlíčkův náměstek pro oblast energetiky René Neděla ČTK řekl, že ministerstvo v připravované novele energetického zákona s akumulací nepočítá. "Nicméně v Národním akčním plánu pro chytré sítě (NAP SG), který byl aktualizovaný schválený vládou, jsou oblasti, kde chceme akumulaci analyzovat, ať ji můžeme do nadcházející legislativy kompletně zařadit," uvedl.

Akumulaci podle něj chce ministerstvo řešit komplexně a maximálně využít její pozitiva. "Proto budeme dělat pilotní projekty a testovat její využití i v oblasti podpůrných služeb pro společnost ČEPS," sdělil. Takzvanými podpůrnými službami je možné regulovat rozdíl mezi výrobou a spotřebou elektřiny. Dnes je spolu s uhelnými a plynovými zdroji zajišťují například přečerpávací vodní elektrárny. "Co se týče dopisu ze strany ERÚ, tak doporučujeme na přechodnou dobu využít licenci na výrobnu," dodal náměstek.

Akumulace by měla být součástí zcela nového energetického zákona, který ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) chystá. Věcný záměr by měl být předložen vládě v polovině roku 2020, následně na něj naváže příprava paragrafového znění. Současný energetický zákon z přelomu milénia byl podle MPO novelizován pětadvacetkrát, čímž se stal značně nepřehledným.

Radní ERÚ v dopise, který má ČTK k dispozici, mimo jiné píšou, že by bylo chybou s ukotvením akumulace čekat na zcela nový zákon, protože to může vést až k zaostávání české energetiky s negativním dopadem do celé ekonomiky, nejen v rovině její konkurenceschopnosti.

Výzvu vedení ERÚ přivítal výkonný ředitel Asociace pro akumulaci energie a baterie AKU-BAT CZ Jan Fousek, který současné nastavení podmínek pro stavbu bateriových systémů v ČR dlouhodobě kritizuje. "Pro dodávku z akumulačního zařízení do soustavy lze na akumulační zařízení bez potíží použít definici výrobny podle energetického zákona. Principiálně se činnost akumulačních zařízení neliší od přečerpávacích vodních elektráren, jejichž provozovatelé jsou běžně držiteli licence na výrobu elektřiny," řekl dnes ČTK Fousek.

Už dříve uvedl, že podle kodexu přenosové soustavy ČEPS lze navíc nyní tato zařízení stavět prakticky jenom u takzvaných točivých výroben s turbínou u již postavených tepláren nebo elektráren. Nikoliv však u obnovitelných zdrojů nebo u těch postavených na ?zelené louce.