Rada duel s Alkmaarem za klíčový nepovažuje, chce potvrdit dobré výkony v EKL

Jablonec nad Nisou - Trenér jabloneckých fotbalistů Petr Rada čtvrteční domácí zápas s Alkmaarem ještě nepovažuje za klíčový ve skupině Evropské konferenční ligy, přestože Severočeši už mohou za určitých okolností v předposledním kole postoupit. Kouč chce, aby jeho hráči potvrdili dobré výkony v nové soutěži a zapomněli na trápení z české ligy.

Jablonec si zajistí ve skupině D nejhůře druhé místo, pokud zvítězí nad vedoucím Alkmaarem a současně třetí Randers doma podlehnou čtvrté Kluži v souběžně hraném utkání. Nizozemskému favoritovi stačí bod k jistotě postupu z první příčky. Na tu ale mají v případě čtvrteční výhry naději i Radovi svěřenci.

"Jsou ještě dva zápasy, šest bodů. My máme o pět míň než Alkmaar. Šance pořád je, ale takhle daleko se nechci dívat. Zápas s Alkmaarem samozřejmě není klíčový. I kdybychom neuspěli, měli bychom ještě šanci v posledním zápase v Kluži. I kdyby Randers vyhrál, pak hraje v Alkmaaru. Soustředíme se jenom na čtvrtek," řekl Rada na tiskové konferenci. "Pokusíme se pokračovat ve výkonech, které odvádíme v Konferenční lize," přidal třiašedesátiletý trenér.

Na konci září Jablonečtí prohráli v Alkmaaru 0:1, i když s domácím favoritem v první půli drželi krok. "Pro nás bylo povzbuzující, že jsme se soupeři vyrovnali, v některých pasážích jsme hráli velice dobře. Ale jednou situací, kterou jsme si nepohlídali, jsme prohráli 0:1," vzpomínal Rada.

Podještědský tým se nebývale trápí v domácí lize, kde nevyhrál osmkrát za sebou a krčí se na 13. místě tabulky. Naposledy v neděli na stadionu mistrovské Slavie utrpěl debakl 0:5. "Teď je Konferenční liga a do toho bych ligu nemontoval. Všichni ví, jak na tom v lize jsme, to není tajemství. Potřebovali jsme vyčistit hlavy, co se týká ligy, abychom se soustředili na Alkmaar," prohlásil Rada.

"Jediná trošku omluva je, že v zápasech, neberu ten poslední, si vytváříme šance, ale neproměňujeme je. I my v realizačním týmu si nad tím lámeme hlavu, ale musíme věřit, že se to otočí a zlomí v lepší časy," doplnil bývalý reprezentační kouč.

Podle něj nehrozí, že by Alkmaar, který je v nizozemské lize až dvanáctý, duel s Jabloncem jakkoliv podcenil. "O tom svědčí už to, že poslední čtyři utkání prakticky hrajou ve stejné jedenáctce. Nedávají hráčům nějakou úlevu, hrajou furt. Jde i o nějakou ekonomickou motivaci. To ani hráčům nechci říkat. Myslím, že Alkmaar tady bude chtít zvítězit," mínil Rada, jemuž kvůli karetnímu trestu bude chybět obránce Vojtěch Kubista.