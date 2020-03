Rada dětí a mládeže dává tipy na vyplnění času doma

Praha - Naučit se říct ahoj ve 46 světových jazycích, dělat něco levou rukou, pískat na trávu nebo hrát hru, při které děti pomáhají s úklidem domácnosti. To jsou jen některé z tipů k vyplnění volného času v době koronavirových prázdnin, které nyní pro děti a jejich rodiče přináší Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Své rady, jak se děti mohou zabavit, když jsou školy zavřené a rodiče doma pracují, zveřejňuje rada pravidelně na facebooku.

Podle mluvčí organizace Soni Polak by se děti aktivitami, které ČRDM doporučuje, měly dokázat zabavit samy. "Ještě minulý týden jsme radili, co můžou dělat rodiče s dětmi, ale teď je to zaměřené hlavně na to, aby rodiče měli taky trochu času," řekla. Organizace se tak podle ní snaží pomoct zejména těm rodičům, kteří musí doma pracovat.

Mezi organizace, které rada zastřešuje, patří mimo jiné například skauti, pionýři nebo Asociace turistických oddílů mládeže, takzvaní tomíci. "Ti třeba teď připravili ucelenou hru, která se jmenuje Nalož si!," řekla Polak. Cílem hry je splnit co nejvíce úkolů. Mezi nimi je například skládání origami, cvičení dřepů, příprava večeře, úklid doma nebo čtení knihy.

Zástupci organizace dávají tipy i na řadu dalších aktivit, online vzdělávacích programů, videí a kreativního tvoření. Navádí mimo jiné k výrobě náhrdelníků nebo originálních tkaniček, ale také třeba k tanci nebo skákání gumy.

Školy jsou kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru zavřené od 11. března do odvolání. Vycházky ven omezili lidé na minimum. Většina dětí vyplňuje čas učením, hraním, sledováním videí nebo pořadů v televizi či na počítači. Některé děti pracující rodiče odvezli k prarodičům, většina jich je ale pravděpodobně doma. Rodiče navíc často vedle zaměstnání pomáhají dětem i se školní výukou na dálku.