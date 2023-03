Rada ČTK zvolila novým generálním ředitelem agentury Jaroslava Kábeleho

Praha - Novým generálním ředitelem České tiskové kanceláře (ČTK) bude v příštím šestiletém období dosavadní ředitel strategie a rozvoje agentury Jaroslav Kábele. Do funkce jej dnes po veřejném slyšení kandidátů zvolila Rada ČTK. Získal pět hlasů ze sedmi. Kábele bude jmenovaný do funkce na příštím zasedání rady 17. dubna. Funkční období současného generálního ředitele Jiřího Majstra končí 10. června. Majstr stál v čele ČTK 12 let.

Na post ředitele se hlásili celkem tři uchazeči. Vedle Kábeleho to byli redaktor serveru Seznam Zprávy a bývalý zahraniční zpravodaj ČTK Tomáš Pergler a producent a expředseda Rady České televize Jan Mrzena.

Nový generální ředitel chce klást důraz na nezávislost a spolehlivost agentury. Zaměřit se chce vedle zákazníků z médií i na nemediální klienty, kteří agentuře mohou přinést další příjmy. "V současnosti je poměr příjmů agentury 70 procent od médií a 30 procent od nemediálních zákazníků, mediální trh ale již příliš velký potenciál růstu příjmů nenabízí. Například v Rakousku je 60 procent příjmů agentury od nemediálních klientů," podotkl.

Jedním z nových projektů má být Presscentrum pro konání tiskových konferencí a dalších akcí přímo v budově ČTK. Pokračovat chce také v mediálních školeních pro PR profesionály i studenty žurnalistiky a v rozšiřování nabídky PR služeb, které jsou ale striktně oddělené od zpravodajství.

Kábele začínal v ČTK jako stážista při studiu žurnalistiky ještě před revolucí. Na začátku 90. let byl zástupcem vedoucího domácí rubriky a z tohoto postu odešel po změně ve vedení agentury do vydavatelství Mafra. kde začínal jako editor a zástupce vedoucího reportérského oddělení MF Dnes (1993 až 1998). Poté stál u zrodu zpravodajského serveru iDNES.cz, kde působil jako vedoucí zpravodajství a šéfredaktor. Později se stal ředitelem internetových projektů Mafry a od konce roku 2013 byl šéfem celé on-line divize vydavatelství. V roce 2017 dostal nabídku vrátit se do ČTK, aby řídil rozvojové projekty.

Sedmičlenná Rada ČTK dnes zasedala v obměněném složení. Petra Žantovského a a Pavla Foltána nahradili bývalý poslanec TOP 09 Daniel Korte a vysokoškolský pedagog Jakub Končelík.

ČTK byla založena v roce 1918 jako státní agentura, od roku 1993 je veřejnoprávní institucí majetkově i hospodářsky oddělenou od státu. Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na její kontrolu, je sedmičlenná Rada ČTK volená Poslaneckou sněmovnou. Agentura zaměstnává 250 lidí.

Národní agentura bude letos hospodařit se schodkovým rozpočtem se ztrátou 4,8 milionu korun. Důvodem je skokový nárůst cen energií spolu s inflací. Předloni vykázala zisk 4,2 milionu korun a za loňský rok očekává rovněž ziskové hospodaření. Celkové tržby předloni vzrostly o 5,9 procenta na 283 milionů korun.