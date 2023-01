Rada ČTK vypsala výběrové řízení na nového generálního ředitele

Rada České tiskové kanceláře (ČTK) dnes vypsala výběrové řízení na nového generálního ředitele agentury. Zájemci mohou své přihlášky podávat do 22. února. Veřejné slyšení kandidátů se bude konat o měsíc později, tedy 21. března. Nový ředitel by se měl funkce ujmout 10. června, kdy končí funkční období Jiřímu Majstrovi. Ten již oznámil, že znovu kandidovat nebude. Vyplývá to z dnešního jednání rady.

RADA ČTK

Vyhlašuje v souladu se zákonem č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, výběrové řízení na funkci

GENERÁLNÍHO ŘEDITELE/ŘEDITELKY ČESKÉ TISKOVÉ KANCELÁŘE, (DÁLE GŘ)

1. PŘEDPOKLADY UCHAZEČE UMOŽŇUJÍCÍ ÚČAST NA VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

plná svéprávnost

bezúhonnost

ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo rovnocenné

aktivní znalost angličtiny

osobnostní a manažerské předpoklady pro řízení významné instituce v oblasti veřejné služby

vítaná je praxe v médiích a působení v řídících funkcích v mediální oblasti, výhodou je novinářská praxe

doložení manažerských zkušeností

předložení kariérního životopisu

předložení projektu s tématem: „Koncepce činnosti ČTK v letech 2023 - 2029“

předložení písemné přihlášky uchazeče splňující náležitosti uvedené v těchto podmínkách výběrového řízení

2. NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A JEJÍ POVINNÉ PŘÍLOHY

Přihláška uchazeče musí obsahovat následující údaje a musí být doplněna o následující přílohy:

jméno, příjmení

akademický titul

datum narození

adresa trvalého bydliště

adresa pro doručování, telefonické spojení, e-mail

kopie občanského průkazu, cestovního pasu nebo jiného dokladu totožnosti, který uznává za platný Česká republika

čestné prohlášení o plné svéprávnosti

originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z Rejstříku trestů, který ke dni podání přihlášky do výběrového řízení není starší než tři měsíce

originál nebo úředně ověřená kopie osvědčení ve smyslu ust. § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (dále jen „Lustrační zákon“), uvedená náležitost se nevztahuje na uchazeče narozené po 1. 12. 1971

čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 Lustračního zákona; uvedená náležitost se nevztahuje na uchazeče narozené po 1. 12. 1971

čestné prohlášení o splnění předpokladů dle ust. § 9 odst. 1 Zákona o ČTK, případně o tom, že ke dni jmenování GŘ ČTK bude uchazeč tyto předpoklady splňovat

ověřená kopie dokladu o dosaženém vysokoškolském vzdělání

strukturovaný životopis obsahující podrobnosti týkající se dosaženého vzdělání, profesních zkušeností, jazykových dovedností uchazeče a manažerských zkušeností

projekt na téma: „Koncepce činnosti a rozvoje ČTK v letech 2023 - 2029“

souhlas se zveřejněním svého jména, věku a současného povolání v seznamu přihlášených do výběrového řízení

souhlas se zpracováním osobních údajů uchazeče, které poskytl Radě ČTK v souvislosti s výběrovým řízením, v uvedeném znění: “Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu údajů uvedených v předložené přihlášce Radou ČTK, případně jí pověřenými třetími subjekty, a to pro účely výběrového řízení na funkci generálního ředitele ČTK, přičemž tento souhlas poskytuji na dobu neurčitou.

jméno a příjmení

adresa trvalého bydliště

vlastnoruční podpis “

3. LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK UCHAZEČŮ, FORMA PŘIHLÁŠEK

Lhůta pro doručení přihlášek uchazečů počíná dne 24. 1. 2023 a končí dne 22. 2. 2023 ve 23:59 hodin. Místem pro doručování přihlášek je: sekretariát Rady ČTK, Opletalova 5/7, 111 44 Praha 1

Na přihlášky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel.

Přihláška může být doručena i poštou jako doporučená zásilka. Rozhodující poslední termín pro takto doručenou zásilku je datum podání provozovateli poštovních služeb /22. 2. 2023 ve 23:59 hod./

Přihláška musí být doručena v řádně zalepené obálce opatřené na přelepu podpisem uchazeče a označené jménem, příjmením a adresou uchazeče a nadepsané zvýrazněným textem: „Výběrové řízení na funkci generálního ředitele ČTK – neotevírat!!!". Přihláška a její přílohy musí být spojeny pevným sešitím neumožňujícím rozebrání a následné nové sešití listin tvořících přihlášku a její přílohy.

Přihlášky se podávají ve čtyřech vyhotoveních (včetně všech příloh), z nichž postačí pouze jedno vyhotovení v originále, zbývající vyhotovení přihlášky postačí v kopii.

4. ZPŮSOB HODNOCENÍ UCHAZEČŮ

Formální přezkum přihlášky

Přihlášky uchazečů budou podrobeny formálnímu přezkumu. Uchazeči, jejichž přihlášky nebudou obsahovat předepsané náležitosti či nebudou doloženy předepsanými přílohami, budou vyřazeni.

1. fáze hodnocení uchazečů

Na základě předložených materiálů uchazečů budou po tajném hlasování členů Rady ČTK vybráni uchazeči, kteří postoupí do 2. fáze hodnocení.

2. fáze hodnocení uchazečů

Součástí 2. fáze bude osobní slyšení kandidátů a na základě hodnocení těchto vystoupení a zhodnocení kvality projektů provede Rada ČTK volbu.

Předpokládaný den osobního slyšení je 21. 3. 2023.

Na základě výsledků 2. fáze hodnocení bude jmenován GŘ ČTK ten uchazeč, který získá v tajné volbě nejméně 4 hlasy členů Rady ČTK.

O výsledcích výběrového řízení budou všichni uchazeči písemně informováni.

Podrobnější pravidla výběrového řízení a jmenování GŘ ČTK upravuje Jednací řád Rady ČTK a Volební řád pro volbu GŘ ČTK.

Předpokládaný den nástupu do funkce je 10. 6. 2023.

5. PRÁVA VYHLAŠOVATELE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Rada ČTK si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Pro případné dotazy ohledně výběrového řízení se obracejte na e-mail Rady ČTK radaCTK@ctk.cz.

V Praze dne 23. 1. 2023

Bc. David Soukup

Předseda Rady ČTK