Rada ČT dnes vypsala tendr na nového generálního ředitele České televize

Praha - Rada ČT dnes vyhlásila výběrové řízení na nového generálního ředitele České televize pro dalších šest let. Uzávěrka přihlášek je 17. dubna. Současnému generálnímu řediteli Petru Dvořákovi vyprší mandát letos na konci září. Vyplývá to z hlasování rady.

Dvořák na dotaz radního Petra Šafaříka, zda se do tendru přihlásí, uvedl, že nechce odpovídat, protože nezná podmínky a neprobral to s manželkou. Čas má podle svých slov do 17. dubna. Důvodem otázky podle Šafaříka bylo, že je velmi vysoce pravděpodobné, že pokud se přihlásí Dvořák, nepodá přihlášku nikdo ze stávajících zaměstnanců ČT a jeho stanovisko tak ovlivní počet přihlášených do konkurzu. Podle místopředsedy rady Vlastimila Ježka není k podobným dotazům žádný důvod a diskuse o tom, kdo se přihlásí či nepřihlásí, by mohla zpochybnit výběrové řízení od samého počátku.

Podle dnes radou schválených podmínek musí být uchazeč mimo jiné vysokoškolák, mít manažerské a osobnostní předpoklady, znát aktivně jeden světový jazyk a mít negativní lustrační osvědčení. Součástí přihlášky musí být i koncepce rozvoje a fungování televize po dobu jeho funkčního období v rozsahu pěti až deseti stran.

Kandidáti, kteří postoupí do závěrečného kola výběrového řízení, budou pozváni na veřejné zasedání rady 7. června k osobní prezentaci svého projektu a k zodpovězení jednotlivých dotazů členů rady. Na základě souhrnu všech získaných informací Rada ČT následně rozhodne v tajném hlasování o vítězi výběrového řízení.

"Rada ČT zvolila k volbě generálního ředitele červnový termín, protože mandát současného ředitele vyprší na konci září. Kandidáti by tak měli mít dostatečný čas nejen na přípravu projektů a všech administrativních podkladů, ale i na případné vyvázání z aktuálních pracovních povinností. Rovněž tak budou mít téměř čtyři měsíce na přípravu před nástupem do funkce“, uvedl předseda rady Karel Novák.

Petr Dvořák řídí Českou televizi dvě funkční období. Minulého výběrového řízení se účastnilo 12 kandidátů. Letos radní předpovídají pravděpodobně větší účast.