Rada ČT by dnes měla zveřejnit seznam kandidátů na post generálního ředitele

Praha - Rada České televize by na svém dnešním zasedání měla zveřejnit seznam uchazečů, kteří podali přihlášky do výběrového řízení na místo generálního ředitele ČT. Stávajícímu řediteli Petru Dvořákovi skončí druhé šestileté funkční období na konci září. Již také avizoval, že se do výběru opět přihlásí.

Podle informací ČTK mohla právě Dvořákova kandidatura na jeho třetí funkční období část uchazečů z řad zaměstnanců nebo spolupracovníků ČT odradit. Jako o možných dalších kandidátech se již dříve mluvilo o šéfovi brněnského studia Janu Součkovi, ostravského studia Miroslavu Karasovi, bývalém zahraničním zpravodaji ČT Jiřím Františku Potužníkovi nebo moderátorovi Jakubu Železném.

Kandidáti, kteří postoupí do závěrečného kola výběrového řízení, budou pozváni na veřejné zasedání rady 7. června k osobní prezentaci svého projektu a k zodpovězení dotazů členů rady. Na základě souhrnu všech získaných informací Rada ČT následně rozhodne v tajném hlasování o vítězi výběrového řízení.

Podle podmínek výběru má uchazeč mimo jiné mít vysokoškolské vzdělání, manažerské a osobnostní předpoklady, znát aktivně jeden světový jazyk a mít negativní lustrační osvědčení. Součástí přihlášky musí být i koncepce rozvoje a fungování České televize po dobu jeho funkčního období v rozsahu pěti až deseti stran.