Rada ČNB ve středu podle analytiků zahájí proces zvyšování úrokových sazeb

Praha - Bankovní rada České národní banky zvýší na svém středečním zasedání úrokové sazby, shodují se ekonomové oslovení ČTK. Podle nich tak centrální banka zahájí postupnou normalizaci měnové politiky, další růst sazeb by totiž podle jejich odhadů měl následovat v srpnu a na podzim. Důvodem jsou obavy kvůli růstu inflace, což souvisí s očekávaným ekonomickým oživením. Základní úroková sazba by tak měla podle analytiků ve středu stoupnout o 0,25 procentního bodu na 0,5 procenta.

Na posledním měnovém jednání 6. května rada jednomyslně nechala úrokové sazby beze změny. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstala na 0,25 procenta. Naposledy sazby rada změnila loni 7. května, kdy snížila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 0,25 procenta. Předtím snížila rada úrokové sazby dvakrát v březnu. Cílem bylo zmírnit dopady šíření koronaviru na ekonomiku. Naposledy byla základní úroková sazba na 0,25 procenta od srpna do listopadu 2017. Před pandemií loni v únoru byla základní sazba na 2,25 procenta. Naposledy rada sazby zvýšila právě na únorovém zasedání v roce 2020. Květnová makroekonomická prognóza ČNB počítá se zhruba trojím zvýšením sazeb do konce letošního roku.

K růstu sazeb se přitom vyjádřili v uplynulých dnech někteří členové bankovní rady. Viceguvernéři České národní banky Marek Mora a Tomáš Nidetzký a člen bankovní rady Tomáš Holub se přiklonili k zvýšení sazeb již nyní. ČNB by podle nich měla dát signál, že centrální banka nebude tolerovat vyšší inflaci. Podle dalšího člena rady Vojtěcha Bendy je třeba zvýšit sazby velmi brzy. Naopak další člen bankovní rady Oldřich Dědek uvedl, že ze strany ČNB by bylo rozumnější, kdyby na nadcházejícím měnovém zasedání 23. června ponechala úrokové sazby beze změny s tím, že poslední údaje o inflaci poskytují prostor k tomu vyčkat. Meziroční inflace v květnu klesla na 2,9 procenta z dubnových 3,1 procenta. Údaje byly v souladu s odhady České národní banky v její aktuální květnové prognóze.

"Společným argumentem bankéřů pro donedávna až nepředstavitelně brzké utažení měnové politiky je především aktuální inflace, která se i nadále nachází poblíž tří procent, což je i horní hranice tolerančního pásma dvouprocentního inflačního cíle. Nad ním se přitom růst spotřebitelských cen drží již více než dva roky. Nic na tom nezměnila ani současná pandemie," upozornil ekonom Komerční banky Martin Gürtler. Podle něj ČNB zvýší sazby ve středu a pak ještě jednou nebo dvakrát do konce roku.

"V ekonomice se zjevně kumulují inflační tlaky. Květnová inflace sice klesla pod tři procenta, to ale dočasnými vlivy. Za dané situace se zřejmě většina centrálních bankéřů přikloní k názoru, že je menším rizikem měnově zasáhnout dřív než později. Přes významné rozhodnutí se ale ČNB zřejmě zdrží zásadních komentářů ohledně dalšího výhledu sazeb, a to s odkazem na novou prognózu, která bude zveřejněna začátkem srpna," uvedl hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Podle něj ČNB zvýší sazby v druhém pololetí ještě dvakrát.

"Na červnovém zasedání bude mít bankovní rada první příležitost začít s normalizací měnové politiky a osobně se domnívám, že není důvod tento krok dále odkládat. Pozitivní vývoj pandemie, relativně zvýšená cenová inflace, množství volných peněžních prostředků v ekonomice a počínající nedostatek pracovníků v řadě oborů jsou dnes dostatečně dobrými důvody k tomuto kroku.," uvedl ekonom a partner PwC Petr Kříž.

I podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jakuba Seidlera je podle posledních komentářů představitelů bankovní rady ČNB středeční zvýšení sazeb poměrně jisté. "Pokud však ve středu sazby vzrostou jen o tradičních 0,25 procentního bodu, další nárůst pak může přijít relativně záhy, a to již na nadcházejícím měnovém jednání začátkem srpna," uvedl. Rovněž podle hlavního ekonoma Deloitte Davida Marka není důvod pokračovat ve velmi uvolněné měnové politice s ohledem na to, jak nabírá na intenzitě oživení ekonomiky. "První zvýšení úrokových sazeb by mohlo přijít již v červnu, další zpřísnění měnové politiky bude následovat v létě a na podzim," uvedl.

Analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák upozornil, že kroky ČNB směřují k ukotvení inflace na horizontu měnové politiky, což je aktuálně druhá polovina roku 2022. "Avšak zároveň nemůže ani zcela ignorovat současné vzedmutí inflace, a to především s ohledem na ukotvenost inflačních očekávání," uvedl.

Podobně se vyjádřil i hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. "Zvýšení sazeb už nyní v červnu je logické i s ohledem na rizika, která tento krok může přinést. Aktuálně je v celém světě přemíra likvidity, která žene akciové trhy i ceny nemovitostí nahoru. Celosvětově jsou banky více tolerantní vůči inflaci, ale je nutné nyní z rozvolněné pandemické měnové politiky, která byla v době covidu dobrá, vystoupit a přejít do rozumného exitu. Česká národní banka musí pečovat o to, aby se krátkodobé inflační tlaky, které nyní pociťujeme napříč obory, nepřeklopily v dlouhodobé," uvedl.

Zasedání rady se ve středu zúčastní všech sedm jejích členů.