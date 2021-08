Rada ČNB rozhodne o nastavení rezervy na ochranu úvěrového trhu

Praha - Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o nastavení výše odvodů bank do rezerv na ochranu úvěrového trhu, tedy o tzv. sazbě proticyklické kapitálové rezervy. Naposledy centrální banka sazbu zvýšila na jedno procento z aktuálních 0,5 procenta na konci května, a to s platností od července 2022. Sazba platí pro všechny banky, spořitelní a úvěrní družstva i obchodníky s cennými papíry.

Proticyklická kapitálová rezerva je jedním z opatření směrnice EU o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky (CRD IV). Rezervu by měly banky vytvářet v době růstu úvěrů. Naopak při poklesu ekonomické aktivity doprovázené rostoucími úvěrovými ztrátami by měla být využita bankami pro krytí ztrát. Cílem je zabránit přenosu případných problémů finančních institucí do ekonomiky. Efektem může být zpomalení růstu úvěrů. Vedle toho existují kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika a bezpečnostní rezerva.