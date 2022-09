Rada ČNB ponechala sazbu na ochranu úvěrového trhu beze změny

Praha - Bankovní rada České národní banky dnes ponechala beze změny takzvanou sazbu proticyklické kapitálové rezervy na ochranu úvěrového trhu. ČNB o tom dnes informovala na své webové stránce. Aktuálně sazba činí jedno procento, ale v souladu s dřívějšími rozhodnutími rady postupně poroste až na 2,5 procenta od dubna 2023.

"Bankovní rada při svém rozhodnutí vzala v úvahu současnou pozici české ekonomiky ve finančním cyklu, rozsah naakumulovaných úvěrových rizik v bilanci bankovního sektoru a vývoj jeho zranitelnosti. Zároveň přihlédla k citelnému nárůstu geopolitických a ekonomických nejistot, které vytvářejí potenciál pro zvýšenou a rychlejší materializaci cyklických rizik naakumulovaných ve finančním systému," uvedla ČNB.

Sazba platí pro všechny banky, spořitelní a úvěrní družstva i obchodníky s cennými papíry. ČNB stanovuje sazbu této rezervy čtvrtletně, zpravidla s ročním předstihem. Proticyklická kapitálová rezerva je jedním z opatření směrnice EU o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky (CRD IV).

Rezervu by měly banky vytvářet v době růstu úvěrů. Naopak při poklesu ekonomické aktivity doprovázené rostoucími úvěrovými ztrátami by měla být využita bankami pro krytí ztrát. Cílem je zabránit přenosu případných problémů finančních institucí do ekonomiky. Efektem může být zpomalení růstu úvěrů.