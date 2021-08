Rada ČNB opět zvýšila úrokové sazby a hodlá v tom pokračovat

Praha - Bankovní rada České národní banky dnes podle očekávání opět zvýšila úrokové sazby. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, stoupla o 0,25 procentního bodu na 0,75 procenta. Důvodem zvýšení sazeb jsou především obavy z růstu inflace související s oživením ekonomiky. Zároveň guvernér ČNB Jiří Rusnok uvedl, že rada je připravená zvyšovat úrokové sazby na každém dalším letošním zasedání i na počátku příštího roku. Letos má rada naplánované jednání o sazbách ještě v září, listopadu a v prosinci. Banky oznámily, že na dnešní krok nebudou bezprostředně reagovat úpravou úroků úvěrů.

"Jsme připraveni zvyšovat na každém dalším jednání úrokové sazby. Nechceme to dělat ale žádným razantním způsobem, protože není žádná urgentní situace, která by to vyžadovala... Nejdeme ale ve směru utahování opasků, nějaké přísné měnové politiky. Jen sundaváme nohu z plynu, nešlapeme na brzdu. Máme stále velmi uvolněné měnové podmínky," uvedl Rusnok.

Pro dnešní zvýšení sazeb hlasovali čtyři členové rady ČNB. Jeden člen hlasoval pro zvýšení o 0,5 procentního bodu a dva členové pro sazby beze změny. Hlasování tak bylo stejné jako při červnovém jednání rady. Tehdy rada zvýšila základní sazbu na 0,5 procenta.

Zároveň ČNB dnes představila novou makroekonomickou prognózu, ve které zlepšila odhad vývoje ekonomiky v letošním roce, naopak pro příští rok odhad mírně zhoršila. Nově tak letos počítá s růstem ekonomiky o 3,5 procenta a příští rok s růstem o 4,1 procenta. S prognózou je přitom konzistentní růst tržních úrokových sazeb od poloviny letošního roku. "Vyznění nové prognózy ČNB, tedy silnější než původně předpokládaný růst HDP v letošním roce, s tím související vyšší cenové tlaky, rychlejší růst úrokových sazeb a o něco výraznější posílení koruny, podle mého názoru není překvapivé a je konzistentní s děním v české ekonomice," uvedl hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

Nová prognóza z dílny ČNB dále počítá s tím, že celková průměrná inflace by měla činit letos tři procenta a příští rok 2,8 procenta. V předchozí květnové prognóze přitom centrální banka odhadovala letos průměrnou inflaci 2,7 procenta a příští rok 2,4 procenta. Zároveň v nových odhadech centrální banka počítá letos se silnějším kurzem koruny. Nově čeká letos průměrný kurz 25,60 Kč/EUR.

Rusnok dále upřesnil, že prognóza počítá s růstem sazeb na každém dalším letošním zasedání i na počátku příštího roku. Zároveň přitom pro dnešní zasedání prognóza implikovala růst sazeb o 0,5 procentního bodu. Podle guvernéra rada dbá na to, aby se inflace v horizontu zhruba jednoho až jednoho a půl roku pokud možno dostala ke dvěma procentům. "Už bohužel dneškem neovlivníme druhou polovinu letošního roku," dodal.

Banky dnes oznámily, že na zvýšení sazeb ČNB nebudou bezprostředně reagovat. Postupně ale budou své sazby zvyšovat v souladu s vývojem tržních sazeb. "Dnešní krok centrální banky byl očekávaný, neměl by tak mít na trhu příliš výrazný dopad," řekl ČTK hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler. Hypoteční sazby již začaly v předešlých měsících mírně růst a postupně tak reagují na vývoj tržních sazeb. Ty zohledňují řadu faktorů, a to včetně budoucího zvyšování sazeb ze strany ČNB. Její dnešní krok tak podle něj byl v tržních sazbách již zohledněn sám o sobě a ke skokovému růstu hypotečních sazeb nepovede.

ČNB dnes také zvýšila lombardní sazbu o 0,5 procentního bodu na 1,75 procenta. Lombardní sazba je procentuální sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů. Diskontní sazbu, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry, ponechala beze změny na 0,05 procenta.

"Bankovní rada podle očekávání trhu provedla další krok směřující k normalizaci úrokových sazeb. Prokázala, že ji stávající míra inflace není lhostejnou a zasáhla proti možnému přehřátí ekonomiky. Určitým překvapením je růst lombardní sazby o 0,5 procentního bodu, ale tato sazba nemá takový praktický význam," uvedl partner PwC a expert na bankovnictví Petr Kříž.