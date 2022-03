Rada ČNB opět výrazně zvýšila sazby, prioritou je pro ní cenová stabilita

Praha - Bankovní rada České národní banky dnes zvýšila úrokové sazby o 0,5 procentního bodu. Šlo tak o páté nadstandardní zvýšení základní sazby o více než 0,25 procentního bodu v řadě za sebou. Základní úrokovou sazbu rada dnešním rozhodnutím zvýšila na pět procent, což je nejvyšší hodnota od roku 2001. Podle guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka je rada přitom připravená pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb tak, aby ukotvila inflační očekávání. Opětovné brzké obnovení cenové stability je podle guvernéra naprostou prioritou ČNB, protože je nezbytnou podmínkou pro dlouhodobou prosperitu české ekonomiky.

Podle ekonomů se úrokové sazby centrální banky již blíží svému vrcholu a jejich pokles přijde nejpozději v příštím roce. Zároveň se analytici shodli, že nárůst základní úrokové sazby se projeví velmi rychle na zdražení hypoték a se zpožděním také na vyšším úročení bankovních vkladů.

Rusnok zároveň upozornil, že vypuknutí války na Ukrajině sníží očekávaný ekonomický růst ČR letos zhruba na polovinu. Zároveň inflace v ČR, která byla v únoru 11,1 procenta, v jarních měsících dále poroste a zůstane velmi vysoká po zbytek letošního roku. Únorová prognóza ČNB, která je stále platná, očekává letos růst české ekonomiky o tři procenta a průměrnou inflaci 8,5 procenta. Novou prognózu zveřejní ČNB na počátku května.

Rizika a nejistoty vývoje odhadovaného v aktuální únorové prognóze ČNB jsou podle guvernéra znatelně proinflační, a to zejména v krátkodobém horizontu. "To oproti stávající prognóze vyvolává potřebu výrazně přísnější měnové politiky, a to zřejmě po delší dobu," uvedl Rusnok.

Pro dnešní zvýšení úrokových sazeb o 0,5 procentního bodu hlasovalo opět pět členů rady. Dva hlasovali pro sazby beze změny. V této souvislosti Rusnok uvedl, že analytická sekce ČNB spíše doporučovala zvýšit úrokové sazby o 0,75 procentního bodu. "Někteří kolegové byli i připraveni pro toto zvýšení hlasovat. Ale převážilo to, že se tady žádná měnověpolitická chyba nestane, protože vstupujeme do situace, kdy máme sazby nad neutrální hladinou tří procent. Takže určitá volnost v tomto ohledu byla," uvedl guvernér.

ČNB dnes také zvýšila lombardní sazbu o 0,5 procentního bodu na šest procent. Lombardní sazba je procentuální sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů. Diskontní sazbu, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry, zvýšila rovněž o 0,5 procentního bodu na čtyři procenta.

Centrální banka je podle Rusnoka také nadále připravena reagovat na nadměrné výkyvy kurzu koruny, které by narušovaly devizový trh nebo ohrožovaly cenovou stabilitu v Česku. Na počátku března ČNB oznámila, že začala intervenovat na devizovém trhu proti oslabování koruny. Naposledy centrální banka intervenovala na devizovém trhu v rámci kurzového závazku v letech 2013 až 2017. Tehdy působila proti posilování koruny a kurz držela kolem 27 korun za euro.

Zároveň dnes ale rada podle guvernéra nerozhodovala o tom, že by využila kurz koruny jako zásadní nástroj pro boj s inflací. Podle něj má ČNB stále prostor bojovat s inflací v rámci svých standardních nástrojů, tedy úrokových sazeb.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.

Analytici: Úrokové sazby ČNB se již blíží svému vrcholu

Úrokové sazby centrální banky se již blíží svému vrcholu, jejich pokles přijde nejpozději v příštím roce, odhadli ČTK oslovení analytici. Za dnešním zvýšením sazeb je podle nich boj proti inflaci, která se výrazně zvyšuje následkem války na Ukrajině.

"Úrokové sazby ČNB jsou podle mého názoru blízko svého vrcholu. Pokud meziroční inflace v české ekonomice začne v letošním druhém pololetí klesat a zároveň se naplní scénář slabšího výkonu HDP, tak by se již ve druhé polovině roku 2022 a nejpozději v prvním pololetí 2023 úrokové sazby ČNB mohly vydat k poklesu," uvedl dnes analytik Generali Investments Radomír Jáč. Takto předestřený scénář podle něj nevylučuje, že ČNB svou dvoutýdenní repo sazbu v letošním druhém čtvrtletí dále zvýší mírně nad pět procent. "V tuto chvíli naše prognóza ukazuje dosažení vrcholu úrokových sazeb na 5,5 procenta v květnu a začátek jejich poklesu od začátku příštího roku," doplnil analytik Komerční banky Michal Brožka. Nejistota je ovšem vysoká. Na jednu stranu zde jsou rizika oslabení ekonomiky, ale současně prozatím nepolevující inflační tlaky, dodal. "Další zvyšování úrokových sazeb již zrychlování inflace v letošním roce nezvrátí," upozornil analytik České bankovní asociace Jakub Seidler. Jak naznačují první přicházející inflační čísla za březen z okolních zemí, inflace dále zrychlí z titulu řady proinflačních faktorů spojených s ruskou válkou na Ukrajině. ČNB se dalším zvyšováním sazeb však podle něj snaží zejména zamezit rozvolnění inflačních očekávání domácností a firem pro další roky, aby se zvýšená inflace v ČR neusídlila na delší období. Dalším navýšením úrokových sazeb ČNB opět reaguje na velmi rychle rostoucí inflaci, řekl ČTK partner poradenské skupiny Moore Czech Petr Kymlička. Inflaci podle něho ještě zesilují důsledky války na Ukrajině, zejména prudké zvýšení cen pohonných hmot a nové výpadky v dodavatelských řetězcích. "Tyto faktory se již do březnových dat promítly a je téměř jisté, že svědky dvouciferného meziročního růstu spotřebitelských cen, tedy pádivé míry inflace, budeme i v následujících měsících,“ poznamenal. Zvýšení úrokových sazeb je pro české exportéry špatnou, i když očekávanou zprávou. Ti se musí téměř každý měsíc vypořádávat s negativními vlivy na český export. Nyní se přidává prvek špatné předvídatelnosti budoucího vývoje. "Ještě před válkou na Ukrajině se počítalo, že v dnešní době zvyšování sazeb ustane. S tím se můžeme rozloučit, protože centrální banka musí logicky reagovat na neočekávaně se zvyšující inflaci,“ uvedl generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal. "ČNB se sice snaží naplnit své závazky v cenové stabilitě, nicméně aktuální ekonomické nejistoty a zvýšené inflační tlaky ještě více omezují míru jejího vlivu," míní hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy Bohuslav Čížek. Řada podniků se podle něj nyní potýká s vysokou nákladovou inflací, nedostatkem či zpožďováním vstupů a vysokými nejistotami a zvyšování úrokových sazeb ekonomice rozhodně nijak nepomůže. Je otázkou, zda je nyní opravdu nutné zvyšovat úrokové sazby a jak funkční je to nástroj, protože ekonomika bude nyní zpomalovat i sama od sebe, podotkl.