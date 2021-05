Rada ČNB nechá ve čtvrtek podle odhadů analytiků úrokové sazby beze změny

Praha - Bankovní rada České národní banky nechá na svém čtvrtečním zasedání úrokové sazby beze změny, shodují se ekonomové oslovení ČTK. Změnu sazeb očekávají ekonomové až později ve druhé půlce roku s odkazem na vyjádření guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka, že rada zahájí debatu o změně sazeb po srpnovém zasedání. Od nové prognózy, kterou ČNB ve čtvrtek zveřejní, očekávají především zvýšení odhadu inflace v letošním roce. A opět s odkazem na vyjádření Rusnoka počítají také se snížením odhadu růstu ekonomiky letos a naopak se zvýšením odhadu pro příští rok.

Na posledním měnovém jednání 24. března rada jednomyslně nechala úrokové sazby beze změny. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstala na 0,25 procenta. Naposledy sazby rada změnila loni 7. května, kdy snížila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 0,25 procenta. Předtím snížila rada úrokové sazby dvakrát v březnu. Cílem bylo zmírnit dopady šíření koronaviru na ekonomiku. Naposledy byla základní úroková sazba na 0,25 procenta od srpna do listopadu 2017. Před pandemií loni v únoru byla základní sazba na 2,25 procenta.

V aktuální únorové prognóze ČNB počítá letos s růstem ekonomiky o 2,2 procenta a příští rok s růstem o 3,8 procenta. Inflaci za celý rok čeká na dvou procentech.

"Česká národní banka na svém měnovém zasedání příští čtvrtek úrokové sazby nezmění, což je všeobecně očekáváno. Hlavní pozornost bude věnována nové prognóze a načasování možného zvyšování sazeb ve druhé polovině letošního roku. Nová prognóza patrně - podle nedávných slov guvernéra - mírně přehodnotí růst pro letošní rok směrem dolů, pro příští rok naopak mírně nahoru, inflaci pro letošní rok zvýší směrem k 2,5 procenta," uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler. Ten nadále očekává dvojí zvýšení sazeb v posledním čtvrtletí letošního roku.

"ČNB příští týden téměř jistě ponechá sazby beze změn, může ale poskytnout důležité signály ohledně svých budoucích záměrů," uvedl i hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Z hlediska potřeby zpřísnit měnovou politiku jsou nyní podle něj vidět dvě protichůdné tendence. ČNB podle něj v únorových odhadech zřejmě podcenila vývoj inflace a zároveň oživení ekonomiky nastane zřejmě později a možná bude slabší proti předchozím očekáváním. "Výroky několika představitelů ČNB napovídají, že nová prognóza bude konsistentní s méně než třemi zvýšeními základní sazby do konce roku. Vývoj tedy jde v námi očekávaném směru a umožňuje nám ponechat beze změny scénář, podle nějž pravděpodobně uvidíme do konce roku jediné zvýšení sazeb o čtvrt procentního bodu, a to nejspíš v listopadu," uvedl.

Stěžejní podmínkou pro kroky ČNB přitom nadále podle analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka zůstává vývoj pandemie. "Všichni členové bankovní rady se shodují v tom, že dokud nebude pandemie definitivně pod kontrolou a nebudou zřetelné signály udržitelného oživení domácí ekonomiky, tak k utahování měnové politiky nepřistoupí," připomněl.

První významnější diskuse v bankovní radě ohledně zvýšení úrokových sazeb podle Nováka nebude dříve než na srpnovém zasedání, kdy budou mít centrální bankéři k dispozici další makroekonomickou prognózu. "Většinový konsenzus nad prvním zvýšením úrokových sazeb se podle mě v bankovní radě nepodaří prosadit dříve než ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku. I v tomto případě by ČNB byla první centrální bankou mezi vyspělými zeměmi, která by začala s postpandemickým zvyšováním úrokových sazeb," uvedl.

Zasedání rady se ve čtvrtek zúčastní všech sedm jejích členů.