Praha - Bankovní rada České národní banky dnes bude jednat o nastavení úrokových sazeb. Podle odhadů analytiků rada zvýší základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 1,75 procenta. Šlo by o čtvrté zvýšení sazeb v řadě a celkově páté v letošním roce. Centrální banka dnes také představí novou makroekonomickou prognózu.

"Pro zvýšení sazeb hovoří slabá koruna a dosavadní pomalé promítání dřívějšího zpřísňování měnové politiky do úrokových sazeb komerčních bank. Zvýšení sazeb je trhem téměř plně očekávané, takže pokud by ČNB sazby nezvýšila, zavdala by příčinu oslabení koruny," uvedl hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

ČNB dnes také zveřejní novou makroekonomickou prognózu. "Nová prognóza ČNB přinese patrně nižší odhad růstu HDP," uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler. V aktuální prognóze ze srpna ČNB čeká letos růst ekonomiky o 3,2 procenta a příští rok o 3,4 procenta.

Naposledy centrální banka zvýšila úrokové sazby na konci září. Základní úroková sazba tehdy stoupla o čtvrt procentního bodu na 1,5 procenta. Pro růst sazeb tehdy hlasovalo šest ze sedmi členů bankovní rady. Pro nechání úrokových sazeb beze změny hlasoval člen bankovní rady Oldřich Dědek.

Jednání se dnes zúčastní všech sedm členů bankovní rady.