Jablonec nad Nisou - Ačkoli jméno Dynamo Kyjev budí ve fotbalových kruzích respekt, trenér jabloneckých fotbalistů Petr Rada chce po svých svěřencích, aby do čtvrtečního utkání Evropské ligy s ukrajinským soupeřem šli beze strachu a předvedli dobrý fotbal.

"Čeká nás těžký soupeř, už jen jméno Dynamo Kyjev budí respekt," připustil na předzápasové tiskové konferenci Rada. Ale respekt podle něj musí zůstat v šatně a na hřišti bude chtít po hráčích sebevědomý výkon.

"Kluci to zatím vstřebávají podle mě dobře, určitý respekt tam samozřejmě je. Hlavně po nich chci, aby ztratili jakýkoliv strach a hráli. Bát se můžou maximálně tak svého stínu. Budu po nich chtít, aby na hřišti nechali všechno," prohlásil Rada.

Jablonec čeká historicky první utkání hlavní fáze Evropské ligy na vlastním stadionu, pro klub to znamená velkou událost. "Celkově je to pro region něco neobvyklého, neboť jsme ve skupině prvně. Je to určitý svátek a vyznamenání pro klub. Musíme to odpracovat a lidem nabídnout dobrý fotbal," burcoval jablonecký kouč.

Dynamo Kyjev je ale těžký soupeř. "Moc slabin tam není. A jestli nějaké budou, tak je musíme najít. Každopádně si nechceme nechat vnutit hru soupeře," upozornil Rada.

Soupeř ale přijel bez hvězdy Benjamina Verbiče. "Patří k hráčům, kteří hrají pravidelně. Pro ofenzivní sílu je to jeden z jejich klíčových fotbalistů. Ale Dynamo není postaveno jen na jedenácti hráčích. Nechtěl bych vyzdvihovat jen jednotlivce, ale jsou tam například Kadár, Pivarič, největší naději vidím v mladém Cygankovovi," dodal Rada.

Při rozboru soupeře čerpal i ze znalostí svého kapitána Tomáše Hübschmana, který většinu kariéry strávil na Ukrajině v dresu Šachtaru Doněck. "Informací mají naši hráči dost. Nejen ode mě. Trenéři nám ještě ukážou video, jak bychom se v určitých situacích měli chovat. Dynamo je kvalitní tým, mají svoji sílu. Bijí se, je to běhavý tým. Musíme dokázat eliminovat jejich silnou stránku a Dynamu vnutit naši hru. Chceme se vyrovnat s jejich tvrdostí a vytrvalostí, pak jsme schopni s nimi hrát," řekl Hübschman.