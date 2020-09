Rada chce legislativní změny, které podpoří šetrné budovy

Praha - Vláda by měla přijmout legislativní změny, které podpoří výstavbu energeticky šetrných budov. Tato výstavba bude motorem opětovného nastartování ekonomiky ze současné krize. Z jednotlivých opatření jsou to například snížení DPH, požadavky pro využívání druhotných surovin nebo podpora výstavby na brownfieldech. Na setkání s novináři to uvedli zástupci České rady pro šetrné budovy.

"Stavebnictví má obrovský multiplikační efekt, a proto by se mohlo stát motorem restartu ekonomiky. Je ale nezbytné stavět moderně, udržitelně. Šetrná výstavba a renovace budov nám totiž kromě nastartování ekonomiky může pomoci také přiblížit se ke klimatickým cílům, které si stanovila Evropa," uvedla výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy Simona Kalvoda.

Změnit by se podle ní měl také například systém zadávání veřejných zakázek tak, aby hlavním parametrem nebyla jen nejnižší pořizovací cena, ale náklady v dlouhodobém provozu. "Do kritérií pro zadávání veřejných zakázek by bylo vhodné zavést požadavky pro využívání druhotných surovin a výrobků. Je také třeba odstranit bariéry pro opětovné využití stavebního odpadu," doplnila Kalvoda.

Česká rada pro šetrné budovy sepsala své požadavky do deklarace, kterou chce předat premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Do dneška ji podle Kalvody podepsalo více než 80 firem z oboru šetrného stavebnictví i nečlenských organizací a firem, které celkově dosahují tržby přes 100 miliard korun a zaměstnávají více než 35.000 lidí.

Česká rada pro šetrné budovy spojuje společnosti a organizace z oblasti šetrného stavebnictví, jde o projektanty, architekty, dodavatele materiálů a technologií, stavební firmy a developery. Chce podněcovat domácí trh k přeměně způsobů, jakými se navrhují, staví, rekonstruují a provozují budovy a urbanistické celky. Jejím cílem je vytvořit zdravé, prosperující, ekologické a společensky ohleduplné prostředí s vyšší kvalitou života. Aktuálně má více než 80 členů.

