Rada bere souboj se slavným Celticem jako výzvu, věří v postup

Jablonec nad Nisou - Trenér Petr Rada je rád, že se fotbalisté Jablonce ve 3. předkole Evropské ligy utkají s tak slavným soupeřem, jako je Celtic Glasgow. Přestože jsou Severočeši velkým outsiderem, jejich kouč věří, že mají na to skotského vicemistra překvapit a postoupit. Na čtvrteční úvodní utkání doma by si přál vyprodaný stadion.

"Je to silný tým. Dostat do Jablonce takového soupeře, který má tolik titulů, to je určitá výzva. Jsme rádi, že hrajeme se Celticem. Lidé, co tu chodí na fotbal, si to zaslouží. Já chci porazit každého. Musíme proti nim předvést kvalitní výkon a pokusit se postoupit," citoval Radu na tiskové konferenci klubový web.

Celtic v minulé sezoně poprvé od roku 2011 nevyhrál skotský titul. Tým v červnu převzal australský trenér s řeckými kořeny Ange Postecoglou. "Neměli optimální minulou sezonu, ale teď je to jiný tým. Mají nového trenéra a spoustu jiných hráčů. V kádru mají spoustu kvalitních jmen, hrají hodně vysoko. Disponují dobrým ekonomickým zázemím, můžou si dovolit hráče jako teď gólmana (Joea) Harta," připomněl Rada nejnovější brankářskou posilu Celticu.

Jablonečtí nezvládli generálku a v sobotu v lize prohráli v Mladé Boleslavi vysoko 0:3. "Nevyšlo nám to tam. Je dobře, že se hraje v takto krátkém sledu znovu. Nejsme takový tým, že bychom nemohli prohrát. V Boleslavi jsme prohráli lacinými góly po individuálních chybách. Nikoho jsem za individuální chyby teď netrestal, já jsem chyby v kariéře také dělával. To je fotbal," konstatoval Rada.

Věří, že na Celtic bude plné hlediště. Kapacita Střelnice je 6108 míst. "Jestli přijede Celtic, z mého pohledu by mělo být vyprodáno. Celtic má jméno, je ve světě uznávaný. Stadion by měl být vyprodaný. Někdo se může bát covidových věcí, ale já být fanda fotbalu z Prahy, přijedu se podívat," řekl Rada.

Celtic neabsolvoval tradiční předzápasový trénink v Jablonci, ale na stadionu Viktorie Žižkov v Praze. "Těžko říct, jestli to bude nějaká výhoda. Hodně větších mužstev to tak má. Monako to tak taky udělalo před zápasem na Spartě. Je to jejich věc, nic zásadního bych v tom nehledal," poznamenal jablonecký kapitán Tomáš Hübschman.

Trenér Celticu věří, že se jeho celek dočká v Jablonci první soutěžní výhry v sezoně. "Musíme hrát naši hru a náš fotbal. Jedině tak totiž dosáhneme těch výsledků, které chceme. Teď jsme tři zápasy po sobě nevyhráli, proto výhru opravdu potřebujeme," uvedl Postecoglou.