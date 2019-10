Řád bílého lva dostal letec Boček, prezident Klaus či Jan A. Baťa

Praha - Řádem bílého lva dnes prezident Miloš Zeman vyznamenal podnikatele Jana Antonína Baťu, někdejšího vídeňského starostu s československými kořeny Helmuta Zilka nebo svého předchůdce Václava Klause. Nejvyšší státní vyznamenání propůjčil také válečným veteránům Emilu Bočkovi, Josefu Ocelkovi a Jaroslavu Selnerovi. Řád bílého lva obdržel i bývalý slovenský prezident Rudolf Schuster a československý generál justiční služby Bohuslav Ečer.

Řádem Tomáše Garrigua Masaryka prezident ocenil evangelického faráře Jana Jelínka, který pomáhal za druhé světové války lidem na Volyni.

Zeman se letos rozhodl in memoriam vyznamenat Jana Antonína Baťu, nevlastního bratra zakladatele obuvnického impéria Tomáše Bati. Firmu řídil od bratrovy smrti v roce 1932 do okupace 1939. Po druhé světové válce byl označen za zrádce a kolaboranta a přišel o majetek. Očištěn byl až v roce 2007 na základě archivních informací, podle kterých financoval odboj i exilovou československou vládu. Zemřel v Brazílii. Jeho dědicové se s ČR soudili o zabavený majetek, u soudů ale neuspěli. Zeman často připomíná Baťu jako svého předchůdce v plánu na propojení Odry, Dunaje a Labe. Ocenění za něj převzal vnuk.

Posledního žijícího českého stíhacího pilota v RAF Bočka vyznamenal Řádem bílého lva již prezident Klaus, obdržel od něj ale vyznamenání nižší třídy. Zeman mu při oslavě jeho 96 narozenin slíbil, že mu udělí řád nejvyšší, tedy první třídy. Boček byl od minulého týdne několik dnů hospitalizován v nemocnici, dnešního slavnostního večera na Pražském hradě se ale zúčastnil.

Zeman vyznamenal i další dva válečné veterány. In memoriam ocenil Ocelku, pilota bombardérů z druhé světové války. Za druhé světové války se zúčastnil 45 náletů. Zahynul při cvičném letu. Vyznamenání převzal Ocelkův vnuk. Posmrtně ocenil i Selnera, který se po vypuknutí druhé světové války zapojil do odboje. Po útěku z protektorátu se účastnil bojů u Tobrúku, kde byl zraněn. Na konci války jako velitel bojoval na východní frontě. Ocenění převzal Selnerův syn. In memoriam byl vyznamenán i generál justiční služby Bohuslav Ečer, který se za druhé světové války zapojil do odboje v londýnském exilu. Po válce se významně podílel na odhalování válečných zločinců. Ocenění převzala Ečerova pravnučka.

Řádem bílého lva Zeman letos ocenil i tři politiky. Předal ho svému předchůdci Klausovi, který mohl řád v minulosti užívat z titulu své funkce. Po odchodu z postu hlavy státu ho ale musel vrátit. Zeman v projevu při avizování vyznamenání pro Klause s úctou a obdivem vzpomenul Václava Havla. "Stál v čele listopadové revoluce a byl i v čele Charty 77," řekl. "Snažil jsem se už před několika lety vyznamenat profesora Valtra Komárka jako jednoho ze spolupracovníků Václava Havla," poznamenal s tím, že je rád, že dnes může předat vyznamenání Klausovi, u nějž vyzdvihl bohatou politickou kariéru.

Dalším oceněním je Schuster, bývalý vysoký komunistický představitel, který se v roce 1999 stal prvním přímo zvoleným slovenským prezidentem.

Posledním laureátem se in memoriam stal Zilk, bývalý vídeňský starosta a rakouský ministr školství, kterého chtěl Řádem bílého lva vyznamenat již prezident Václav Havel. Protože se ale krátce před ceremoniálem objevily informace o spolupráci Zilka s komunistickou Státní bezpečnostní, Havel od záměru ustoupil. Později se za to na Zilkově pohřbu omluvil. Ocenění od Zemana s dojetím převzala Zilkova choť.

Zeman dnes také udělil jeden Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Obdržel ho Jelínek, evangelický farář, který za druhé světové války pomáhal lidem na ukrajinské Volyni v době národnostních bojů bez ohledu na národnost a vyznání. Řád převzala vdova po Jelínkově synovci.

Medaili za hrdinství mají váleční hrdinové i aktér bitky z Dubé

Medailí za hrdinství prezident Miloš Zeman vyznamenal čtyři hrdinky a hrdiny z druhé světové války, vojáka padlého v Afghánistánu a aktéra potyčky na koupališti v Dubí. Oceněni tak byli Božena Ivanová, Jarmila Halbrštátová, Karel Kněz, David Michajlak, Tomáš Procházka a Kurt Taussig. Medaile jim dnes prezident udělil při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě.

Již v květnu Zeman avizoval, že Medaili za hrdinství udělí in memoriam Procházkovi, který padl loni 22. října na misi v Afghánistánu, když na základně Šindánd zaútočil na české vojáky muž v afghánské uniformě. Další dva čeští vojáci byli při incidentu zraněni. Procházka v Afghánistánu sloužil jako psovod. Vyznamenání na Hradě převzal jeho otec. Předání byl přítomen i belgický ovčák Doky, jeden ze dvou psů, které měl Procházka s sebou v Afghánistánu.

Mezi vyznamenanými jsou čtyři váleční veteráni a odbojáři z druhé světové války. Medaili dostaly válečné veteránky Ivanová, která za druhé světové války i přes svůj útlý věk pracovala na východní frontě jako spojařka, získala také parašutistický výcvik, a Halbrštátová, která taktéž sloužila na východní frontě. Jako zdravotnice či spojařka se zúčastnila bojů o Sokolovo, Kyjev, Bílou Cerkev i karpatsko-dukelské operace.

In memoriam byli oceněni odbojář Kněz a stíhací pilot RAF Taussig. Strážmistr Kněz se za druhé světové války zapojil do odboje, pomáhal například parašutistům skupiny Silver A. Odbojářské působení ho stálo život. Ocenění převzala Knězova vnučka. Taussig byl židovského původu, díky organizaci Nicholase Wintona se mu podařilo vyhnout koncentračnímu táboru. Ve Velké Británii dobrovolně vstoupil do RAF a stal se stíhacím pilotem. Zemřel letos v září. Vyznamenání Zeman předal jeho synovi.

Medaili za hrdinství dnes ve Vladislavském sále Pražského hradu dostal také David Michajlak, který se loni v srpnu zapojil do roztržky na koupališti v Dubí. Podle policejní obžaloby se Michajlak zastal napadené ženy a při následné hromadné potyčce byl zraněn. Incident vyvolal protiromské nálady, v Dubí se uskutečnila i demonstrace radikálů. Za bitku bylo obžalováno pět mužů a jedna žena, hrozí jim až desetiletý pobyt za mřížemi.

Zeman ocenil Jágra, šéfa NKÚ Kalu, režiséra Kusturicu či Saudka

Prezident Miloš Zeman udělil Medaile Za zásluhy hokejistovi Jaromíru Jágrovi, fotografovi Janu Saudkovi nebo automobilové závodnici Elišce Junkové. Vyznamenal také prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kalu, srbského režiséra Emira Kusturicu, starostku Sokola Hanu Moučkovou nebo podnikatele Rudolfa Ovčařího. Medaile na Pražském hradě předal i lékařům, kteří se o něj v minulosti starali.

V seznamu vyznamenaných jako každoročně nechybí sportovci, umělci, vědci, lékaři, podnikatelé i politici. Z oblasti kultury a umění dostala medaili čínská bohemistka Sü Wej-ču, která mimo jiné přeložila některá díla Bohumila Hrabala, zpěvák a herec Josef Zíma, umělecký fotograf Saudek, bratr Káji Saudka, nebo režisér a hudebník Kusturica, který byl v minulosti vyznamenán i ruským prezidentem Vladimirem Putinem a za kterého dnešní vyznamenání převzal spolupracovník. Oceněn byl také oblíbený Zemanův malíř Kamil Lhoták, ředitel Národního muzea Michal Lukeš nebo vojenský historik Jiří Rajlich.

Zeman opět vyznamenal několik lidí, kteří jsou mu blízcí. Medaili například udělil Petru Martanovi, který neúspěšně kandidoval za bývalou Zemanovu Stranu práv občanů do Senátu a se kterým sdílí názor na řešení kůrovcové kalamity. Ocenil také svého ošetřujícího očního lékaře Jaroslava Madunického, stomatologa Josefa Podstatu, člena svého prvního lékařského konzilia, a onkologa Luboše Petruželku, který se loni vyjadřoval k otázce údajného onemocnění Zemana rakovinou. Madunický, Petruželka i Podstata patří ve svých oborech k uznávaným odborníkům. K prezidentovi má podle pozorovatelů velmi blízko i Vladimír Plašil, zakladatel společnosti Alta, která vyrábí a vyváží obráběcí stroje a těžební zařízení zejména do zemí bývalého Sovětského svazu.

Do blízkosti Zemana se dostal i Jágr, když se účastnil jeho letošní cesty do Číny. Zeman vzal legendárního hokejistu, který by se měl stát jednou z tváří hokejového turnaje na zimních olympijských hrách v Pekingu, k čínskému prezidentu Si Ťin-pchingovi. K Zemanovým podporovatelům před prezidentskou volbou patřil motocyklový závodník Libor Podmol, nejlepší český freestyle motokrosař.

Za zásluhy v oblasti vědy byl oceněn vědec a chemik Jan Mašát, porodník Antonín Doležal, který v Praze na porodním oddělení U Apolináře odrodil tisíce dětí či bioložka a filozofka Helena Haškovcová, která se zabývá třeba sociální gerontologií. Ze sportovní oblasti Zeman kromě Jágra vybral Junkovou, legendární československou automobilovou závodnici. Ocenil i Milana Pernicu, který se od 40. let věnoval turistickému značení, a hlavního konstruktéra vozu Škoda Favorit Petra Hrdličku.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes novinářům řekl, že s prezidentem má jiný názor na některé oceněné. Dá se předpokládat, že na mysli měl například Kalu, kterého v minulosti opakovaně kritizoval. Mezi oceněnými je i advokát a filantrop Pavel Smutný, který je prezidentem Smíšené izraelsko-české obchodní komory nebo stál za vznikem Ceny Arnošta Lustiga. Média ale v posledních dnech informovala o jeho spolupráci s StB. Smutný kontakt připustil, odmítá ale, že by s tajnou policií skutečně spolupracoval.

Zeman dnes dále vyznamenal bývalého senátora a poradce prezidenta Václava Klause Josefa Kalbáče a chartistu, publicistu a bezpečnostního analytika Jana Schneidera. Z ekonomické oblasti ocenil podnikatele Ovčařího, který stál třeba za podniky Moravia Steel nebo Česká zbrojovka, a Jana Struže, finančníka a zakladatele CZECH TOP 100.

Prezident Miloš Zeman přednesl projev vsedě

Na začátku slavnostního ceremoniálu příslušníci hradní stráže přinesli do sálu 26 historických praporů a zástav, praporečníci následně přinesli státní vlajku a vlajku prezidenta republiky. Zeman posléze přišel v doprovodu manželky Ivany za zvuků fanfáry z opery Bedřicha Smetany Libuše. Po státní hymně prezident přednesl projev vsedě, zdůvodnil to intenzivní bolestí nohou.

Zeman v projevu mimo jiné vyjádřil názor, že pokud někdo dostává státní vyznamenání, mělo by být vždy první třídy. "Jednak se necítím kompetentní, abych rozhodoval o začlenění do tříd, a zadruhé, jak ukazuje příklad pana generála, ty nižší třídy mohou být vnímány i poněkud poněžujícím způsobem," uvedl a připomněl, že Boček má z minulosti Řád bílého lva třetí třídy.

Do Vladislavského sálu bylo pozváno asi 800 hostů, nechybí zástupci vlády včetně premiéra Andreje Babiše (ANO), předsedové Parlamentu Jaroslav Kubera (ODS) a Radek Vondráček (ANO) nebo kardinál Dominik Duka. Mezi hosty jsou dále například předsedové KSČM Vojtěch Filip a SPD Tomio Okamura. Pozvánku dostali i velvyslanci, zástupci armády či policie nebo rodinní příslušníci oceňovaných osobností. Oproti minulosti v sále chyběla bývalá první dáma Dagmar Havlová.

Stejně jako v minulých letech Zeman nepozval na Pražský hrad některé své odpůrce. Pozvánku například nedostala většina představitelů sněmovních opozičních stran, část hejtmanů nebo nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Oproti minulosti byli ale podle dostupných informací pozváni všichni rektoři státních vysokých škol, většina se však omluvila kvůli služebním cestám. Zúčastnil se ale třeba rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Po skončení slavnostního ceremoniálu bude následovat recepce ve Španělském sále. Na ni bylo pozváno asi 2000 lidí.

Nejvyšším státním vyznamenáním je Řád bílého lva, druhým je Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Prezident uděluje také medaile Za hrdinství a Za zásluhy. Řádovými dny pro propůjčování či udělování státních vyznamenání českým občanům jsou 1. leden a 28. říjen, zvykem je předávat je především 28. října ve Vladislavském sále na Pražském hradě. Cizí státní příslušník je může dostat kdykoli.

Vizitky vyznamenaných osobností: Jan Antonín Baťa, in memoriam Řád bílého lva občanské skupiny I. třídy (za zvláště vynikající zásluhy o stát) Emil Boček Řád bílého lva vojenské skupiny I. třídy (za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost) Bohuslav Ečer, in memoriam Řád bílého lva vojenské skupiny I. třídy (za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu) Václav Klaus Řád bílého lva občanské skupiny I. třídy (za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti politiky) Josef Ocelka, in memoriam Řád bílého lva vojenské skupiny I. třídy (za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost) Jaroslav Selner, in memoriam Řád bílého lva vojenské skupiny I. třídy (za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající velitelskou a bojovou činnost) Rudolf Schuster Řád bílého lva občanské skupiny I. třídy (za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti politiky) Helmut Zilk, in memoriam Řád bílého lva občanské skupiny I. třídy (za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky) Jan Jelínek, in memoriam Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy (za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva) Božena Ivanová Medaile Za hrdinství (za hrdinství v boji) Jarmila Halbrštátová Medaile Za hrdinství (za hrdinství v boji) Karel Kněz, in memoriam Medaile Za hrdinství (za hrdinství v boji) David Michajlak Medaile Za hrdinství (za záchranu lidského života) Tomáš Procházka, in memoriam Medaile Za hrdinství (za hrdinství v boji) Kurt Taussig, in memoriam Medaile Za hrdinství (za hrdinství v boji) Antonín Doležal Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti vědy a školství) Helena Haškovcová Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti vědy a školství) Petr Hrdlička Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti hospodářské) Jaromír Jágr Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti sportu) Eliška Junková, in memoriam Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti sportu) Miloslav Kala Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti hospodářské) Josef Kalbáč Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát) Emir Kusturica Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění) Kamil Lhoták, in memoriam Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti umění) Michal Lukeš Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti kultury) Jaroslav Madunický Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti vědy) Petr Martan Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát) Jan Mašát Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti vědy) Hana Moučková Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti výchovy) Rudolf Ovčaří Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti hospodářské) Milan Pernica Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát) Luboš Petruželka Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti vědy) Vladimír Plašil Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti hospodářské) Libor Podmol Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti sportu) Josef Podstata Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti vědy) Jiří Rajlich Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti vědy) Jan Saudek Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti umění) Jan Schneider Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát) Pavel Smutný Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát) Jan Struž Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti hospodářské) Sü Wej-ču Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti výchovy) Josef Zíma Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti umění)