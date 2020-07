Račický zámek se poprvé otevřel veřejnosti

Račice-Pístovice (Vyškovsko) - Zámek v Račicích na Vyškovsku se počátkem července poprvé v historii otevřel veřejnosti, návštěvníkům je k dispozici jeden prohlídkový okruh. Zájem je značný, především ze strany místních, řekl dnes ČTK za společnost e-Finance Miroslav Pala. Firma nevyužitý zámek koupila v roce 2017, zhruba za 150 milionů korun jej chce přestavět na wellness hotel.

Vzhledem k tomu, že se na zámku od roku 1938 postupně vystřídaly Generální štáb Československé armády, OP Prostějov, základní škola, odborné učiliště a dětský domov, na prohlídkové trase podle Paly nelze čekat muzejní výstavu obrazů a mobiliáře jako na státních zámcích. Návštěvníci se ale mohou těšit na zajímavý kontrast historické budovy a směsice nábytku a věcí, které přineslo používání zámku v uplynulých devíti dekádách. "Jde o hodinovou prohlídku, kdy se začíná na nádvoří, následně je k vidění devět reprezentativních místností včetně zrcadlového sálu, ve kterých je k vidění například učebna," uvedl Pala.

Prohlídky jsou o víkendech, v pracovní dny jen na objednávku. Zájem o ně je podle Paly velký, především ze strany místních, kteří mají zámek na očích, ale neměli možnost se do něj podívat. "Ale přijíždějí k nám i turisté od nedaleké rozhledny, odkud je zámek vidět. Jsou zvědaví a rádi, že se do zámku mohou podívat," uvedl Pala.

Firma zámek v roce 2017 koupila od Jihomoravského kraje zhruba za 24 milionů, v předzámčí poté otevřela ubytovnu, kde je zájemcům o turistické ubytování k dispozici 35 lůžek. Nově se lze ubytovat i přímo na zámku, kde přibylo dalších 68 lůžek. Firma chce do pěti let zámek zrekonstruovat a přestavět na wellness hotel, má to stát zhruba 150 milionů korun. Přibude asi 50 lůžek v apartmánech, také sauna, bazén, multifunkční sportoviště. Letos společnost získala stavební povolení.

Areál dříve sloužil jako speciální odborné učiliště a dětský domov. Naposledy tam byla výuka v letech 2013 až 2014. Od té doby byl areál nevyužívaný a odbor školství krajského úřadu ho označil za nepotřebný.

Původně gotický hrad byl na sklonku 16. století přestavěn na renesanční zámek, o století později získal podobu empírového sídla. Před druhou světovou válkou se zámek stal sídlem Generálního štábu Československé armády. Později ho vlastnil i národní podnik Oděvní průmysl v Prostějově, který ho využíval jako rekreační středisko pro své zaměstnance.