Karlovy Vary - Hokejisté dvanáctých Karlových Varů zdolali v závěrečném 6. kole skupiny o umístění v extralize doma poslední Pardubice 2:1. Vítěznou rozlučku se sezonou zařídil Energii brankou v 55. minutě útočník Tomáš Rachůnek.

Dynamo k generálce na páteční vstup do baráže, kterou zahájí doma s Českými Budějovicemi, vyrazilo na západ Čech bez převážné většiny hráčů základní sestavy. Šanci debutovat v extralize tak dostali brankáři Vlk s Nečasem, obránci Bučko, Mert, Oliva a útočníci Antoníček, Chára, Kostka, Rohlík a Rozlílek.

V úvodní třetině si ani jeden tým nevytvořil větší příležitost ke skórování. Nebezpečná byla střela pardubického Voženílka. Ve druhém dějství si optickou převahu vytvořila Energie, jenže ztroskotávala na spolehlivém Vlkovi.

Na druhé straně po přečíslení dvou na jednoho mohl ve vlastním oslabení otevřít skóre Pochobradský, ale i Bednář byl pozorný. Ve 34. minutě nahradil v brance Pardubic Vlka Nečas a v čase 37:02 inkasoval, když jej z levé strany z úhlu propálil Kohout.

V poslední dvacetiminutovce nejdříve Rachůnek trefil tyč a Gríger nedokázal dotlačit puk za Nečasova záda. V 54. minutě po prudké střele z levé strany vyrovnal Pochobradský, který se v pátém duelu v extralize dočkal premiérové branky.

U obou úvodních branek v utkání byl poprvé v extralize otestován systém pro zavedení pravidla tzv. trenérské výzvy, které bude v nejvyšší domácí soutěži aplikováno od nadcházející sezony. Hned za 16 sekund po vyrovnání se ale radovali opět domácí a Rachůnek střelou z mezikruží rozhodl.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Jsem rád, že se nám povedlo vyhrát poslední zápas sezony. Vždy se říká, když je poslední zápas vítězný, tak je sezona nějakým způsobem úspěšná. My ji jako úspěšnou hodnotíme, jelikož se nám ji podařilo zakončit bez účasti v baráži a tím zachránit i extraligu. Jsme za to neskutečně rádi. A také jsme rádi, že jsme se s domácími fanoušky, kteří nás nejenom dnes, ale po celou sezonu fantasticky podporovali, rozloučili vítězstvím. Chci jim poděkovat."

Ladislav Lubina (Pardubice): "Jak bylo vidět z naší sestavy, tak jsme k tomuto utkání přivezli pouze několik hráčů základní sestavy a juniorský tým. Nechtěli jsme riskovat v posledním utkání jakékoliv zranění, protože také nemáme moc široký kádr. Já jsem klukům v kabině poděkoval, protože si myslím, že k zápasu přistoupili, jak se sluší a patří. Podali bojovný výkon, ale jelikož jsme hráli jen na tři pětky, tak bylo vidět, že v závěru už klukům docházely síly a soupeř nás přehrával. Myslím, že v uvozovkách jako poslední zápas pro některé z nich to byla taková pěkná odměna za celou sezonu. Věřím, že je to namotivuje do další práce."

6. kolo skupiny o umístění v hokejové extralize:

HC Energie Karlovy Vary - HC Dynamo Pardubice 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 38. Kohout (Kozák), 55. T. Rachůnek (O. Beránek) - 54. Pochobradský (Bučko). Rozhodčí: R. Svoboda, M. Petružálek - D. Jelínek, Pešek. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 2533.

Sestavy:

Karlovy Vary: J. Bednář - Šenkeřík, Plutnar, Kozák, Tureček, M. Rohan, Sičák, L. Forman - O. Beránek, Gríger, T. Rachůnek - Šik, Kverka, Stloukal - Kohout, Skuhravý, J. Černý - Křemen, T. Mikúš, Lapšanský. Trenéři: Pešout a Mariška.

Pardubice: Vlk (34. V. Nečas) - Oliva, Budík, Nedbal, Děrvuk, Porseland, Mert, Bučko - M. Machač, Daniel Voženílek, Chára - Koffer, O. Rohlík, Pochobradský - Matýs, Kostka, Rozlílek - Antoníček. Trenéři: Lubina, Čáslava a R. Král.