Pytlíkovi se hattrickem ulevilo, explozi připsal i Jágrovu speciálnímu tréninku

Plzeň - Hokejisté Kladna se dočkali teprve druhé výhry v sezoně, když na ledě předposlední Plzně zvítězili po divokém průběhu 5:4 v prodloužení. Hrdinou zápasu se stal útočník Jaromír Pytlík, který včetně vítězného gólu zaznamenal hattrick. Mladý forvard ocenil v rozhovoru s novináři pomoc hrajícího vlastníka kladenského klubu Jaromíra Jágra, který svým spoluhráčům ordinuje speciální tréninky.

"Je to pro mě celkem úleva. Nemyslím si, že bych podával špatné výkony, ale po loňském zranění jsem se nemohl trefit. K výhře je pěkný bonus, že mi to tam konečně napadalo," usmíval se spokojený dvaadvacetiletý střelec, který se v základní části minulé sezony prosadil ve 33 zápasech gólově pouze dvakrát a obě trefy zaznamenal shodou okolností právě proti Plzni.

Výrazný vliv na své zlepšené gólové produkci připisuje i majiteli Rytířů a svému jmenovci Jágrovi. "V prvních čtyřech utkáních jsme měli spoustu šancí, ale nedávali jsme je. Takže si nás vzal pan Jágr do parády po tréninku, tak teď se to asi projevilo. Pálili jsme s ním snad dvě stě puků. Z voleje nebo do mantinelu. Má ohromně silné zápěstí, musím ho ještě pořádně cvičit," uznal talentovaný bývalý mládežnický reprezentant Pytlík.

"Vzorná je jeho píle. Každý den. Ani jednou nic nevynechá. Je mu přes padesát, ale od rána do večera ho vidíte na stadionu. Tohle je pro nás mladé kluky ohromná pomoc. Protože i když se vám nechce, stejně tam půjdete, když vidíte, jak to má nastavené on," dodal směrem k nejslavnějšímu tuzemskému hokejistovi 190 centimetrů vysoký pravák, který společně se svými spoluhráči dokázal čtyřmi brankami během druhé třetiny otočit dvoubrankové manko.

"Stačila nám první trefa a najednou jsme začali chodit víc do brány a střílet. Hned nám to tam padalo. Jen mě mrzí, že jsme ve třetí třetině byli tak pasivní a o náskok přišli. Ale jsme rádi za výhru v prodloužení," pochvaloval Pytlík. "Doteď nám to vůbec nepadalo při hře pět na pět, maximálně jen v přesilovkách. Máme se od čeho odpíchnout. Potřebujeme body," dodal závěrem Pytlík.