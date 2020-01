Pytlík: Chtěli jsme to urvat, ale Švédové byli od začátku lepší

Mistrovství světa hokejistů do 20 let, čtvrtfinále: ČR - Švédsko, 2. ledna 2020 v Ostravě. Zleva Jaromír Pytlík z České republiky a Linus Öberg ze Švédska.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let, čtvrtfinále: ČR - Švédsko, 2. ledna 2020 v Ostravě. Zleva Jaromír Pytlík z České republiky a Linus Öberg ze Švédska. ČTK/Ožana Jaroslav

Ostrava - Velké zklamání zavládlo mezi českými juniory po čtvrtfinálovém utkání na mistrovství světa, po němž pro ně šampionát při jednoznačné porážce 0:5 se Švédskem skončil. Touha po medaili z domácího turnaje vzala za své. Útočník Jaromír Pytlík přiznal, že zcela zaslouženě, neboť Seveřané tahali po celý zápas za delší konec provazu.

"Je to zklamání, chtěli jsme to urvat a vyhrát. Nevyšlo to, Švédové byli lepší, hráli od začátku líp," přiznal Pytlík v rozhovoru s novináři. "Mají tady dobrý tým, hodně kluků z NHL, byli rychlí, hráli opravdu dobře. Jsou silní, přeju jim vše nejlepší do další části turnaje," dodal Pytlík.

Po jediné výhře z pěti odehraných utkání obsadí čeští mladíci sedmé místo. "Jestli to odpovídá? Na to neumím odpovědět. Prohráli jsme teď tenhle zápas a končíme," uvedl Pytlík.

Přes jednoznačnou porážku byla podle ofenzivní opory týmu Sault Ste. Marie Greyhounds v juniorské OHL šance Švédy přehrát. "Ano, ale zase se potvrdilo, co nám vadilo celý turnaj. Faulovali jsme, dělali jsme zase blbé fauly a oni nás za to potrestali. I když tam nebyly útočné fauly, tak faul je stejně faulem," přemítal Pytlík.

Zpočátku držel soupeře na uzdě skvělými zákroky brankář Lukáš Dostál, jenže právě on udělal velkou chybu při rozehrávce, po níž soupeř zásluhou Huga Gustafssona odskočil do dvoubrankového vedení. "To se stane každému. Můžeme být jen rádi, že za nás chytal. Lukáš nám hodně pomohl, tohle mu ani nemůžeme vyčítat," prohlásil Pytlík.

Další velký krok Tre kronor do semifinále přinesl nástup do druhé třetiny, kdy už po 45 sekundách přidusil myšlenky domácího týmu na obrat svým druhým gólem v utkání Nils Höglander. "Stalo se, je to na nic," ulevil si Pytlík.

Sám se mohl podobně dlouho po začátku třetí dvacetiminutovky postarat o zápletku, když jel zcela sám na strážce švédské branky Huga Alnefelta. "Chtěl jsem vystřelit nad lapačku, ale už jsem byl moc blízko. Gólman mě přečetl a chytil to. Tohle měl být gól, byla to škoda," litoval Pytlík.

Věřil, že kdyby Alnefeltovo kouzlo prolomil, zápas by byl ještě otevřený. "Vždycky je to hratelné. Dát gól na 1:3, byli bychom zpátky, fanoušci by nás hnali. Prostě to nevyšlo," řekl Pytlík.

Přiznal, že týmu hodně chyběli zranění útočníci Jakub Lauko a Jan Jeník. "Jsou to nejlepší hráči, co jsme tady měli. Laukič hraje AHL.... Bylo blbé, že se zranili. Chyběli nám do útoku, snažili jsme se s tím poprat, ale bylo znát, že nám chybí," konstatoval Pytlík.

Co vrcholný turnaj hráčům ukázal? "Že když hrajeme jako jeden tým a jdeme do toho naplno, neděláme fauly a držíme, co nám trenér řekne, můžeme porazit kohokoliv. A nám mladým, co jsme tu byli první rok, nám to ukázalo, jak to chodí. Budeme se snažit udělat vše příští rok, abychom dosáhli lepšího výsledku," ujistil Pytlík.

Faktu, že byl nejlepším střelcem mužstva obránce Libor Zábranský, nijak velkou váhu nedával. "Nehrajeme to jako jednotlivci. Jestli v přesilovce vystřelí hráč od modré čáry, někdo dobře cloní a padne to tam, je to i zásluha kluka před bránou," vysvětlil Pytlík.

Neopomněl ocenit fanoušky. "Byli celý turnaj skvělí. Některé zápasy jsme si takové skandování zasloužili, některé moc ne. Oni nás ale drželi furt. Myslím, že Česko má nejlepší fanoušky. Podporovali nás i teď, přestože jsme čtvrtfinále prohráli," řekl Pytlík.