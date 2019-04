Johannesburg - Pytláka, který se v jihoafrickém Krugerově národním parku vydal nejspíše po stopách nosorožce, ušlapal slon a jeho tělo pak sežrali lvi. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na správu jihoafrických národních parků (SANParks).

Komplicové oběti nejprve pytlákovu rodinu uvědomili tom, že muže ušlapal minulé úterý slon. Rodina o tom informovala SANParks, která vyslala strážce parku, aby nalezli pozůstatky pytláka.

Strážci minulý čtvrtek ale našli pouze hlavu oběti. "V oblasti máme potvrzenu přítomnost lví smečky a vypadá to, že ti pozůstatky oběti sežrali," uvedl mluvčí SANParks Isaac Phaahla.

"Vstoupit do Krugerova národního parku pěšky není obezřetné," reagoval na událost ředitel parku Glenn Phillips. "Je to dokonce nanejvýš nebezpečné a tento incident to jen znovu dokazuje," dodal.

Čtveřice pytlákových kompliců byla zatčena a tento týden stanou před soudem.

Afričtí pytláci každý rok zabijí tisíce nosorožců, jejichž rohy představují ceněnou složku tradiční medicíny v Číně či Vietnamu. V Africe je nyní asi 5000 nosorožců dvourohých, z nichž 1900 žije v Jihoafrické republice. Vedle toho v zemi na jihu Afriky přebývá 20.000 nosorožců tuponosých, tedy 80 procent světové populace tohoto poddruhu nosorožcovitých.