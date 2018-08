Přerov - Hokejový obránce Filip Pyrochta se sice v květnu těsně nedostal do kádru české reprezentace na mistrovství světa, ale teď může raketový vzestup kariéry potvrdit startem v NHL. Přestože v minulých dvou sezonách při působení v Liberci nastupoval i za prvoligové Benátky nad Jizerou, nyní bude dvaadvacetiletý odchovanec Třebíče bojovat o místo v Nashvillu.

"Šance je vždycky, jedu se tam o to poprat a uvidíme. Konkurence je tam jako blázen, doufám, že se tam do budoucna propracuju. Může to být letos, může to být za dva roky. Nejedu tam ale odevzdaný," řekl Pyrochta novinářům na soustředění národního týmu v Přerově ke svým šancím prodrat se do sestavy letošního vítěze Prezidentovy trofeje pro nejlepší tým základní části NHL a loňského finalisty Stanleyova poháru.

Pyrochta uzavřel s Predators v květnu dvouletou dvoucestnou smlouvu a samozřejmě počítá i s variantou, že bude bojovat o NHL na farmě v Milwaukee. "Jsem připravený na všechno," uvedl bek, který má na kontě v české reprezentaci 12 zápasů a dvě asistence.

"Hrozně se tam těším. Je to zase něco nového, jedu si to tam užít a nechci se svazovat myšlenkami, co bude. Je mi 22 let, mám furt nějaký kus kariéry před sebou. Chci se hlavně zlepšit jako hráč a zkusit se probojovat se nahoru," řekl Pyrochta.

První zkušenosti v Nashvillu už má za sebou. Na konci června absolvoval nováčkovský kemp. "Od osmnácti jsem o tom snil, takže jsem si to hrozně užil. Mohl jsem poznat hodně kluků. Bylo tam pár hráčů, kteří jsou podepsaní a budu se s nimi stýkat i v sezoně. Rozhodně jsem se tam zase pár věcí naučil, na ledě i mimo led," prohlásil Pyrochta

"Bylo tam obrovské nasazení, kluci o to bojují. Šlo vidět, že je tam obrovská konkurence, nikdo se s nikým nepáral. Bylo to náročné, ale nikdo neřekl ani půl slova. Makalo se," popsal. Líbila se mu práce s bývalým bekem Ottawy, New York Rangers, St. Louis a Bostonu Wadem Reddenem, asistentem ředitele pro hráčský vývoj Predators. "Všechno, co řekl, bylo z jeho zkušenosti."

Odjížděl i s úkoly přímo od hlavního kouče Nashvillu Petera Laviolettea, na co se má přes léto zaměřit. "Představil se nám. Říkal, že je rád, že může být s námi a poznali jsme se. Měli jsme výstupní pohovor, kde nám říkal, na čem bychom mohli ještě zapracovat. Měl jsem od nich na léto tréninkový plán," uvedl.

"Většinou jsem trénoval s Libercem, což mi hrozně pomohlo, protože jsem tam dva roky byl na letní přípravě a dvakrát mě dokázal Aleš Pařez připravit na sezonu super. Potom jsem ještě dělal něco navíc, co mi říkali oni," uvedl Pyrochta, jenž ve 106 duelech v extralize nasbíral 27 bodů za pět tref a 22 přihrávek.

Za sebou má dvě sezony v QMJHL ve Victoriaville a Val-d'Or, přesto je rád, že nebude v Nashvillu sám. S Predators uzavřel smlouvu také brankář Miroslav Svoboda, který v uplynulé sezoně chytal za Plzeň. Na kempu nováčků byli také gólmani Karel Vejmelka z Komety Brno a Tomáš Vomáčka, který bude působit na Connecticutské univerzitě v NCAA.

"S Mírou Svobodou bychom měli spolu možná i bydlet, takže by to bylo dobré. Můžeme si navzájem pomáhat. Už jsem mu trošku pomáhal, protože když jsem šel do Kanady, tak jsem taky neuměl anglicky. Já jsem byl takhle v kanadské juniorce chvíli s Honzou Mandátem, než ho vyměnili. Hodně mi pomohl s angličtinou a se vším. Vím, jaké je to těžké. Když jsme tam dva, tak je to lepší," řekl Pyrochta.

Nashville, který je městem country, si stihnul v červnu trošku prohlédnout. "Country je tam všude. Město je nádherný. A zápas jsme hráli na hlavním stadionu v Bridgestone Areně. Když tam na NHL přijde plný barák, tak to může být zábava," dodal Pyrochta, který by se rád takového okamžiku brzy dočkal.